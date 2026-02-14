Alex Valera no se guardó nada y le lanzó una fuerte advertencia al delantero Sekou Gassama, luego de su debut con Universitario, dejando en claro que en el plantel crema no hay espacio para la relajación ni para concesiones.

“El mensaje es claro: acá no se da un cachito. Todos están al 100%. El que pestañea un poquito, chau, cuídate”, afirmó Alex Valera, marcando la intensidad que se vive dentro del vestuario de Universitario y la alta competencia por un lugar en el once titular.

Pese a la advertencia, el delantero peruano también tuvo palabras positivas para su nuevo compañero, reconociendo sus condiciones físicas y lo que puede aportarle al equipo a lo largo de la temporada en la Liga 1 y los torneos internacionales.

“Él se ve muy fuerte y es muy importante”, agregó Valera, dejando en claro que, si bien existe competencia interna, también hay respeto y valoración por el nivel de los refuerzos que llegan al club.

Alex Valera celebrando su gol con Universitario. (Foto: Universitario)

Alex Valera va por sus 100 goles en Universitario

Pero el atacante crema no solo habló de Gassama, sino que también reveló el gran objetivo personal que tiene en mente para este 2026, un hito que podría marcar su carrera profesional con la camiseta de Universitario.

“Gracias a Dios sigo aportando para mi equipo, espero seguir anotando en cada partido. Dios mediante este año pueda llegar a los 100 goles, es el sueño que tengo y para eso estoy trabajando”, confesó Valera, mostrando ambición, liderazgo y compromiso total con el conjunto crema.

¿Hasta cuándo Alex Valera tiene contrato con Universitario?

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Hay que mencionar que el delantero ha sido tricampeón con el cuadro crema las temporadas 2023, 2024 y 2025.

¿Cuánto dinero gana Alex Valera?

Alex Valera gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Datos claves

Alex Valera advirtió a Sekou Gassama sobre la alta competencia interna en Universitario.

El delantero Alex Valera busca alcanzar los 100 goles con Universitario en 2026.

Sekou Gassama realizó su debut oficial con el plantel de Universitario de Deportes.

