Alineaciones Universitario vs. ADT: este sería el llamativo once de Javier Rabanal para su debut en Liga 1

Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, debuta oficialmente en el estadio Monumental hoy, domingo 1 de febrero, frente a ADT, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Se espera un encuentro lleno de emociones para los hinchas. A continuación te damos a conocer las variantes que tendrían en mente los técnicos Javier Rabanal y Pablo Trobbiani.

Posible alineación de Universitario

Universitario busca iniciar la temporada con un triunfo frente al ‘Vendaval Celeste’. Para llegar en ritmo al debut, el equipo dirigido por Rabanal disputó varios amistosos de preparación, destacando el más reciente ante la Universidad de Chile durante la Noche Crema 2026.

De cara a este partido, los ‘cremas’ contarán con las bajas de Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Héctor Fértoli, Anderson Santamaría y Sekou Gassama, quien todavía se adapta al ritmo del equipo.

En ese sentido, Javier Rabanal saldría al campo con el siguiente once: Diego Romero; Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Posible alineación de ADT

Por su parte, ADT de Tarma también afrontará el encuentro con bajas importantes. Según informó el periodista Ernesto Macedo, el equipo no podrá contar con Joao Rojas, Jair Reyes ni con el joven delantero Nicolás Rengifo, hijo del popular ‘Charapa’.

Los dos primeros cumplieron sanción tras ser expulsados en la última fecha del Clausura 2025, mientras que el delantero nacional se encuentra a préstamo desde la ‘U’. Sin embargo, sí fue incluido en la convocatoria Víctor Cedrón, una de las principales figuras del equipo de altura. Por su parte, Aldair Rodríguez se perfila como una de las cartas de ataque más importantes frente a los ‘merengues’.

Teniendo en cuenta ello, esta sería la alineación con la que arrancaría el elenco de Tarma: Juan Valencia, Teo Gómez, Arthur Gutiérrez, Roony Biojo, Jhair Soto, John Narváez, Luis Pérez, Luis Benites, Víctor Cedrón, Aldair Rodríguez y Hideyoshi Arakaki.

