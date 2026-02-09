Tras el reclamo de Universitario, Winston Reátegui explicó por qué CONAR no publica los audios del VAR

Las polémicas de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, sobre todo lo ocurrido con el penal para Cusco FC en el partido ante Universitario de Deportes, siguen dando qué hablar en Perú. Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), habló sobre todos los cuestionamientos al arbitraje, pero dejó una opinión sobre los audios del VAR.

Publicidad

Publicidad

Durante la jornada 2 del certamen peruano, se han registrado varias decisiones polémicas, que han definido resultados. El polémico offside cobrado a Sport Boys a instancias del VAR manejado por Milagros Arruela, que le hubiese dado el empate ante ADT; el penal cobrado por Kevin Ortega por falta de Williams Riveros a Aldair Fuentes en Cusco FC. vs. Universitario y la expulsión de Juan Cruz González en el Sporting Cristal vs. Melgar.

Todas esas polémicas ponen al VAR y a quienes lo manejan en el ojo de la tormenta. En todo caso, desde la CONAR, ahora presidida por Juan Sulca, no suelen publicar los audios entre los árbitros durante la utilización del sistema de videoarbitraje, algo que se cuestionó recientemente.

De hecho, debido a que fue durante su partido, Universitario de Deportes, según confirmó el administrador Franco Velazco, hará una denuncia ante la CONAR para acceder a los audios del VAR en el partido ante Cusco FC, así como también pedirá las suspensiones de los árbitros involucrados. Si no se publican los audios, tomará acciones legales, según informó el periodista Gustavo Peralta.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Winston Reátegui expuso por qué CONAR no publica los audios del VAR

Winston Reátegui, quien supo ser presidente de la CONAR, opinó sobre las polémicas, pero hizo hincapié en la falta de los audios del VAR durante su columna en L1MAX. “Una de las cosas que, cuando ingresé a la CONAR, se den fue la publicación de los audios VAR por un tema de transparencia“, empezó contando. “Estaba presupuestado para todos los partidos y en todo el año“, agregó.

ver también Miguel Rondelli sorprendió al calificar trabajo de Kevin Ortega en Cusco FC vs. Universitario

Sobre el motivo por el que no se siguieron publicando los audios VAR, sobre todo luego de su destitución a fines de mayo del 2025, dijo: “En mi opinión, les incomodó más que todo a los árbitros. Les incomodó mucho saberse expuestos“.

Publicidad

Publicidad

“Simplemente los árbitros tienen que entender que hoy el fútbol ha evolucionado, hoy estamos en otra etapa y lo que se trata creo yo es la transparencia“, cerró el exárbitro peruano en el programa AL L1MITE.

Tweet placeholder

¿Qué dijo Winston Reátegui sobre las polémicas?

Respecto a las polémicas, para Winston Reátegui, la jugada de Williams Riveros a Aldair Fuentes “no fue penal” en Cusco FC. vs. Universitario. “Si vamos a buscar hormiguitas en el jardín, todas las jugadas van a ser penal”, sentenció en su columna.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En tanto, por el lado de la jugada del offside cobrado a Luciano Nequecaur en el ADT vs. Sport Boys, el exárbitro aseveró que la posición de adelanto estuvo mal cobrada y explicó todos los errores del VAR.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Datos claves