“Vergüenza, ¿hasta cuándo?”: Luis Urruti estalló contra el arbitraje y el VAR en Sport Boys vs. ADT

El arbitraje y, sobre todo, el VAR fueron protagonistas del triunfo de ADT ante Sport Boys por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Es que una decisión arbitral evitó lo que pudo haber sido el empate de Luciano Nequecaur. Tras el final del partido, Luis Urruti estalló ante las cámaras de televisión de L1MAX.

ADT ganó el partido con el gol de Hideyoshi Arakaki, aunque Sport Boys llegó al empate a poco del final con un gol de Luciano Nequecaur. Sin embargo, el VAR, a cargo de Milagros Arruela, detectó un presunto offside del delantero y el árbitro Edwin Ordóñez anuló el tanto.

Las imágenes muestran una posición de adelanto de Nequecaur, pero la línea no estuvo bien trazada y tuvo varios errores. La primera equivocación, la más importante, fue que el último hombre marcado fue el que estaba más cerca del atacante de Sport Boys cuando había otro jugador de ADT que estuvo habilitándolo.

Además, la línea de offside trazada por el VAR no es la correcta, ya que no se estaría utilizando el punto corporal más retrasado del defensor. Todos estos errores, en definitiva, evitaron el empate de Sport Boys a poco del final de partido.

Luis Urruti estalló contra el arbitraje ante las cámaras de televisión

Una vez que se consumó el 1-0 de ADT sobre Sport Boys no sólo se pudo ver más protestas de los jugadores rosados, sino también una imagen con Luis Urruti como protagonista. Ante las cámaras de televisión, el delantero denunció lo ocurrido con el arbitraje.

“Vergüenza, vergüenza (en reiteradas ocasiones), ¿hasta cuándo?“, se le leyó los labios a Urruti ante las cámaras de L1MAX. Esto tiene que ver con esa jugada del offside de Nequecaur, que evitó el empate del equipo de Jaime de la Pava.

Milagros Arruela ya tuvo antecedente donde perjudicó a Sport Boys

Luego del partido, las imágenes del VAR y la protesta de Luis Urruti se volvieron virales en redes sociales. Pero también hubo algunos comentarios reveladores respecto a los árbitros del partido entre Sport Boys y ADT.

La jueza Milagros Arruela ya tuvo un polémico antecedente como encargada del VAR en un partido ante Sport Boys. Fue en 2025 donde ignoró una mano en un gol de Ayacucho FC, según recordó el estadístico Ricardo Figueroa en X (Twitter). Por esa jugada, estuvo varias fechas suspendida.

El duro comunicado de Sport Boys contra el arbitraje

Sport Boys publicó un comunicado luego del partido para cuestionar el arbitraje ante ADT. “El Club Sport Boys Assn. expresa su total disconformidad con la actuación de miembros del sistema de video arbitraje (VAR) durante el encuentro disputado esta tarde, en condición de visitante, frente al club ADT“, expresaron.

En el escrito le apuntan al VAR encabezado por Milagros Arruela y al asistente VAR Brandon Torrecilla, quienes evitaron que el gol de Luciano Nequecaur fuese válido.

