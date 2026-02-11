Víctor Hugo Carrillo aclara que el reclamo de Sport Boys no procederá tras polémica ante ADT: “Estaba en fuera juego”

El fin de semana estuvo plagado de polémicas durante la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputó entre ADT de Tarma vs. Sport Boys tuvo como consecuencia una serie de reclamos por parte del equipo rosado luego de que el VAR invalidara un gol de Luciano Nequecaur que presuntamente no tenía razón de ser. Bueno, luego de varios días se confirmó lo que realmente pasó.

En una reciente entrevista con el programa deportivo ‘Fútbol Satélite‘, fue Víctor Hugo Carrillo quien detalló y argumentó diversas cuestiones tras lo vivido durante la última jornada del Torneo Apertura 2026. Si bien no es lo ideal tener esta clase de polémicas que afectan al desarrollo del juego, en el caso del reclamo de Sport Boys se sabe que no procederá porque sí hubo offside.

“Primero tenemos que explicárselo a Sport Boys. En el partido en Tarma pudo haber un error de procedimiento, pero igual el futbolista de Boys estaba en fuera juego. Hemos hecho un ejercicio que le mostraremos a los dirigentes donde se darán cuenta de lo ocurrido”; señaló Víctor Hugo Carrillo, actual jefe del VAR en el Perú y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros.

Asimismo, se pudo conocer que el día de hoy se estarán dando reuniones entre los equipos implicados en las últimas polémicas conocidas. Además, es importante destacar que desde la Comisión Nacional de Árbitros se solicitará a la organización de la Liga 1 la implementación de cámaras ‘Goal Line‘, las cuales serán claves para tener mayor claridad en las herramientas utilice el VAR.

La drástica postura de Sport Boys tras la polémica vivida frente a ADT

El resultado de 1-0 en contra de ADT de Tarma por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 no se podrá cambiar ni mucho menos se volverá a jugar el partido, pero desde la directiva de Sport Boys quieren marcar un precedente y que realmente se demuestre la veracidad de la decisiones de los árbitros, sobre todo cuando en otros reclamos sí encuentran respuestas rápidas y hasta sanciones ejemplares en contra de quienes deberían impartir la justicia deportiva.

“Yo creo que hay que que añadirle tecnología al VAR. Hay tres conceptos básicos que creo que se están obviando: paralelismo, isometría y axonometría. Los tres conceptos nos van a decir si es correcta su afirmación. Más importante que pedir una sanción, para mí es encontrar la verdad. El VARfue instalado con la finalidad de restituirle justicia al fútbol y da la impresión de que estamos en sentido contrario”; comentó Martín Noriega, administrador de Sport Boys, en ‘L1 MAX‘.

