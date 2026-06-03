Álvaro Barco contó la situación de Miguel Silveira en Universitario de Deportes

Miguel Silveria no tiene un buen momento en Universitario. Pero se conoció lo que deberá pasar para que se vaya.

Miguel Silveira llegó a Universitario de Deportes con una gran ilusión de ser un jugador que pueda lograr ser importar en el equipo. Su nacionalidad lo ponía con un cartel importante al ser brasileño. Pero hasta el momento no ha demostrado ser el diferente que todos esperaban.

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En este caso, el mismo Álvaro Barco contó un poco de las infidencias del contrato que tiene el brasileño. Mencionando que su posible salida como jugador libre no es algo tan fácil, pues hay un contrato de por medio. Por lo tanto, tendrán que ver otra opción para poder sacarlo del plantel principal si es que no desean contar con sus servicios.

“No pudo ser irregular como dicen todos ustedes, que hay un monto específico, es un tema de protección contra un club que quiere comprar no contra una resolución de contrato que eso no existe“, comenzó diciendo en el programa de Carlos Univaso.

Luego agregó: “No sé por qué no entienden las cosas. Es alucinante. Si este muchacho (Miguel Silveira) no quiere irse, no se puede ir al igual como Valera, al igual que otros. No existe la cláusula de resuliciones unilaterales o por bajo rendimiento, no existe. Si tu quieres botar a un jugador le pagas todo el contrato o llegas a un acuerdo pero no existe la cláusula, ni de montos específico por resolución de contrato o unilaterales, que es en este caso seguramente la U quiere que este muchacho quiere resolver el contrato va a tener que negociar”.

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Entrevista a Álvaro Barco:

Los números de Miguel Silveira en Universitario

En lo que va de la temporada más que todo se la ha pasado en el banco de suplentes que teniendo oportunidad. El volante de 23 años llegó como un gran proyecto, pero no logró funcionar desde el inicio, por lo que ahora los hinchas lo quieren fuera. Más que todo debido al cupo que tiene como extranjero.

Hasta el momento ha disputado en la Liga 1 y Copa Libertadores un total de 11 partidos, logrando solo 1 gol, sin asistencias y todo esto en 402 minutos en cancha. Lo cual deja en claro que no viene siendo un jugador tan importante en el esquema final.

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Jesús Castillo junto a Miguel Silveira (Foto: Universitario).

Su valor de mercado según el medio especializado de Transfermarkt es de 300 mil euros. Siendo esta la cifra más baja a la que ha llegado desde su aparición allá por el 2020 cuando con tan solo 16 años de edad tenía un valor de mercado de 3,5 millones de euros.

Datos Claves

Miguel Silveira disputó 11 partidos, anotó un gol y sumó 402 minutos en Universitario.

disputó 11 partidos, anotó un gol y sumó 402 minutos en Universitario. Álvaro Barco confirmó que no existe cláusula de resolución unilateral por bajo rendimiento.

confirmó que no existe cláusula de resolución unilateral por bajo rendimiento. 300 mil euros es el valor de mercado actual del volante brasileño de 23 años.