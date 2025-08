Antonio García Pye le responde a Miguel Ángel Torres y revela no haber conversado con él: “Está usando mi nombre”

Este jueves, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) dará a conocer a la nueva administración de Universitario de Deportes.

Miguel Ángel Torres, uno de los candidatos a ocupar dicho cargo, dejó un mensaje final horas antes de que se conozca al ganador. En él, mencionó a Antonio García Pye, dando a entender que en caso salga victorioso, este formará parte de su equipo de trabajo.

Esto causó asombro y malestar en García Pye, quien no dudo en salir a responderle a Torres y desmentir dicha información, ya que podría causarle diversos problemas.

Antonio García Pye desmiente a Miguel Ángel Torres

“Me sorprendió, porque yo lo que menos quiero es estar metido en alguna campaña. Yo estoy en un grupo de trabajo que es el de Franco Velazco, que es en el que confío y que espero es el que salga elegido”, expresó en primera instancia el aún asesor deportivo de la ‘U’ en conversación con ‘Hablemos De Max’.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Yo a Miguel le tengo muchísimo cariño, lo he seguido de cerca y lo respeto, pero de ahí no conozco en absoluto sus planes ni su lista, que hoy en día me genera más dudas que certezas“.

Al ser consultado si le incomodó que el exfutbolista lo mencione, García Pye respondió de manera tajante: “Sí me molestó, porque me parece que no venía al caso. Se está usando mi nombre y ni siquiera hemos conversado del tema“.

¿Qué fue lo que verdaderamente dijo García Pye?

Según señaló el propio Antonio García Pye, él dijo abiertamente que no descartaba nada a futuro porque no tiene una bola mágica y que la institución siempre estará por encima de todo.

“Yo siempre dije que no descartaba ninguna opción a futuro y que el club está por encima de todo, pero eso no quiere decir que no esté comprometido con las políticas y el plan de trabajo liderado por Franco Velazco“.

