Miguel Ángel Torres calienta su posible llegada a Universitario con fuerte mensaje final: “No entramos al show”

Hoy, jueves 31 de julio, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) dará a conocer al nuevo administrador de Universitario de Deportes.

Previo a ello, Miguel Ángel Torres, candidato a ocupar dicho cargo, aprovechó en dirigirse a la hinchada y dejarle un llamativo mensaje a través de sus redes sociales.

“Quiero dirigirme a los hinchas en este corto pero intenso proceso de designar al próximo administrador del club. Este camino empezó con la renuncia de la anterior gestión y termina hoy con la decisión de SUNAT”, señaló en primera instancia.

El fuerte mensaje de Miguel Ángel Torres

Posterior a ello, agradeció a los que le brindaron su apoyo y también a quienes no. “Gracias de corazón a los que nos dieron su apoyo y también a quienes nos criticaron con dureza, los ataques solo reforzaron la convicción de que el trabajo serio, profesional y honesto, siempre prevalece”.

Asimismo, aseguró lo siguiente: “No entramos al show ni a la confrontación, este fue un proceso técnico, no político. Por eso priorizamos presentar un plan sólido y responsable ante SUNAT, sin desinformar ni atacar a nadie. Nuestro proyecto busca consolidar el crecimiento del club, la gestión saliente lideró una fase de rescate y merece reconocimiento, ahora toca construir sobre esa base”.

¿Lanzó dardo contra equipo de trabajo de Franco Velazco?

Finalmente, habría dejado a entrever que uno de los que sí habría aceptado trabajar junto a él, en caso salga elegido como nuevo administrador del club ‘merengue’, es Antonio García Pye.

“Proponemos una gestión con siete pilares claros, orientar lo que se hizo bien y corregir lo que haga falta, la ‘U’ necesita unidad, no amenazas. Lamento que algunos profesionales anuncien su renuncia si no se ratifica su equipo, esa no es la actitud que merece la institución, aplaudo a quienes como Antonio García Pye priorizan a Universitario por encima de todo. Si somos elegidos mantendremos a los buenos profesionales y mejoraremos las condiciones del plantel y comando técnico”, sentenció.

