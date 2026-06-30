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Aseguran que Héctor Cúper no está conforme con el mercado de pases de Universitario

El entrenador de Universitario, estaría en un estado de incomodidad. Héctor Cúper mostraría su malestar por lo que están siendo los fichajes.

Héctor Cúper estaría incómodo dentro de Universitario.
© XHéctor Cúper estaría incómodo dentro de Universitario.

El ambiente en Universitario de Deportes se ha tornado tenso en plena pretemporada. La interna crema vive días de incertidumbre debido a la falta de refuerzos oportunos y a las recientes bajas en el plantel.

El periodista Mauricio Loret de Mola encendió las alarmas en el programa “Desmarcados”. El comunicador reveló que el director técnico argentino no se encuentra nada satisfecho con la gestión de los fichajes.

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Héctor Cúper cuando fue presentado en Universitario. (Foto: X).

Las exigencias incumplidas para Héctor Cúper

De acuerdo con la información periodística, el entrenador merengue ya pretendía contar con el equipo completo para una fecha que ya venció. El estratega considera crucial tener a sus dirigidos a tiempo para plasmar su idea de juego de cara al inicio del torneo.

A pesar de que el DT aún mantiene la paciencia, existe una evidente incomodidad por la falta de incorporaciones en posiciones clave. El cuerpo técnico tenía prioridades claras para potenciar las zonas más débiles del equipo, pero la dirigencia no avanzó con esas opciones.

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Esta disconformidad del técnico se agrava con salidas imprevistas como la del lateral ecuatoriano José Carabalí. El futbolista dejó el club de forma abrupta tras recibir una millonaria propuesta de la Liga Deportiva Universitaria (LDU de Quito).

La partida de Carabalí se dio en solo tres días y de manera contradictoria. El jugador había asegurado su continuidad el 27 de junio, pero el 30 de junio la institución anunció oficialmente su salida de las filas cremas.

Con el Torneo Clausura a la vuelta de la esquina, Universitario pierde una pieza polifuncional en el esquema táctico. Esta baja de última hora obliga a la directiva a buscar un reemplazo de emergencia en el mercado internacional, incrementando el malestar de su entrenador.

DATOS CLAVE

  • Héctor Cúper muestra incomodidad por la falta de refuerzos en Universitario de Deportes.
  • José Carabalí dejó Universitario al recibir una millonaria propuesta de LDU de Quito.
  • El 30 de junio Universitario anunció oficialmente la salida del lateral ecuatoriano del equipo.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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