¿Calienta el clásico vs. Alianza Lima? Esto es lo que piensa realmente Edison Flores de Pablo Guede

Edison Flores se encuentra en el centro de la atención mediática previo al crucial duelo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. El atacante crema brindó una entrevista reveladora al programa Con Calle y Cancha, donde recordó su etapa de mayor brillo en el extranjero.

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Edison Flores piensa esto sobre Pablo Guede

El popular “Orejas” no escatimó en elogios para Pablo Guede, el técnico argentino que lo dirigió en el Monarcas Morelia. Según el futbolista, la gestión de Guede fue fundamental para que su carrera diera el salto definitivo hacia la MLS en Estados Unidos.

Edison Flores y su muy buena relación en Morelia con Pablo Guede:



“(Pablo Guede) El entrenador que me vendió a la MLS. Me sacó el jugo. La comunicación que tenía con él era muy buena, me hacía sentir muy importante…”



Contó en @concalleycancha que lo quiso llevar a Necaxa. pic.twitter.com/EDfIq4yX82 — Paul Pérez Rioja (@PaulPerezRioja) March 24, 2026

“Es el entrenador que me vendió a la MLS. Me sacó el jugo”, afirmó Flores, reconociendo que la exigencia del estratega fue la clave para potenciar sus capacidades. Esta etapa es recordada como una de las más productivas del volante nacional antes de su llegada al D.C. United.

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La conexión entre ambos no era solo profesional, sino que se basaba en una confianza absoluta que el técnico depositaba en el jugador. Flores destacó que la comunicación fluida fue el pilar que lo llevó a consolidarse como una de las figuras del torneo mexicano.

Edison Flores uno de los capitanes de Universitario. (Foto: Paloma Del Solar).

Excelente relación con Pablo Guede

“La comunicación que tenía con él era muy buena, me hacía sentir muy importante”, confesó el actual referente de la “U”. Estas palabras reflejan cómo un manejo psicológico adecuado puede transformar el rendimiento de un futbolista dentro del campo de juego.

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Incluso, Flores reveló que Guede intentó ficharlo para el Necaxa cuando ya dirigía a los “Rayos” en la Liga MX. Esto demuestra que el peruano era una pieza inamovible y de total agrado táctico para el estratega argentino durante su paso por México.

Edison Flores referente de Universitario

Estas declaraciones llegan en un momento de alta expectativa, a pocos días del Clásico programado para el 4 de abril a las 8:00 p.m. El optimismo y la madurez que proyecta Flores son señales positivas para la hinchada crema en la jornada 9 de la Liga 1.

Con la mente puesta en los tres puntos, Edison Flores parece haber encontrado en sus recuerdos con Guede la motivación necesaria para este duelo. La afición espera que ese nivel mostrado en México se traduzca en una gran actuación ante el eterno rival en el Estadio Monumental.

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Edison Flores jugando la Liga 1. (Foto: Paloma Del Solar).

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