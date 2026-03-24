Universitario y el duro golpe que busca darle a Alianza Lima previo al Clásico

La guerra está declarada entre Universitario de Deportes y Alianza Lima este año. Pero no hablamos de lo que puede pasar en la cancha, sino más bien lo que pasa fuera de ella. Ya que las directivas están en un enfrentamiento que viene sorprendiendo y esta vez el cuadro ‘crema’ fue el que busca un nuevo golpe. El cual podría salir muy bien o simplemente quedar en nada previo a un trascendental partido.

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Resulta que los ‘cremas’ han decidido presentar una denuncia en contra de dos jugadores ‘blanquiazules’. En este caso son Paolo Guerrero y Renzo Garcés, importantes elementos para los de La Victoria. Pero lo curioso de esto es que se busca una sanción para estos jugadores por situaciones que se presentaron en la Liga 1 del 2025.

Según lo que ha podido dar a conocer el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, estas denuncias ya fueron presentadas ante la Comisión Disciplinaria en contra de los jugadores mencionados. En el caso del ‘Depredador’ sería por una acusación por gestos que habría realizado en el estadio Nacional en el partido contra Sporting Cristal.

Mientras tanto, con respecto al central de la Selección Peruana, se debe a que en el choque contra Garcilaso en Matute, este se encontraba en zona 1, pese a que estaba sancionado.

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Clásico de armas tomar

Con estos antecedentes que se están dando en los escritorios, simplemente deja en claro que el próximo Clásico va a ser un partido de armas tomar. Tanto para uno como para otro, pues buscarán ganar sea como sea para poder demostrar que son superiores.

En este caso, el cuadro de Ate tiene la ventaja por estar en su casa y con su gente. No obstante, también podría ser algo que les pueda jugar en contra por si se pueda dar algún ataque de parte de la tribuna a los jugadores ‘Blanquiazules’. Pues como va todo este tema, es posible que tras este encuentro exista chance de que se de alguna denuncia más.

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