Jorge Fossati habló públicamente para aclarar las circunstancias de su sorpresiva desvinculación de Universitario de Deportes. En sus declaraciones, el entrenador también negó las versiones difundidas por Carlos Galván, quien sostuvo que su salida del club se debía a un presunto acercamiento de la Selección de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luego de que se dieran a conocer estas afirmaciones, el exfutbolista del conjunto ‘merengue’ no tardó en pronunciarse y le respondió de manera contundente al ‘Nonno’.

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati

Carlos Galván respondió a los comentarios de Jorge Fossati durante su programa ‘Blanco y Negro’, donde rechazó las acusaciones del uruguayo, quien lo señaló de faltar a la verdad y de buscar dejarlo mal parado frente a la hinchada de Universitario.

Publicidad

Publicidad

Frente a esta situación, el ‘Negro’ aseguró que no guarda ningún resentimiento contra Fossati y explicó que sus declaraciones se basaron en información que le hicieron llegar. Además, sostuvo que el DT decidió negarlos por motivos que desconoce y remarcó que lo que comentó tenía fundamento.

“Fossati dijo que yo le estoy poniendo a la gente en contra. Yo no le estoy poniendo a la gente en contra, porque yo no me metí en su contrato ni a arreglar sus cosas. Dije una información que podía ser posible o no. Es información que me la dijeron a mí y yo la dije tranquilamente. Sin embargo, Fossati salió y lo desmintió. Obviamente se molestó, pero cuando te contestan, ¿por qué es? Porque algo de realidad hubo. Capaz, el hecho de que se te caiga no es mi culpa“, señaló en primera instancia.

ver también Fossati no se calló nada y le dejó un fuerte mensaje final a Universitario: “Solo les pido…”

Asimismo, agregó lo siguiente: “Uno tiene contactos, y a mí me llegó información. Me dicen: ‘Mira, existe esta posibilidad después de la salida de Fossati, que no arregló con la U’. Hay muchas versiones sobre su salida: una dice que fue por dinero, otra por la logística que exigía Fossati. No hay una versión oficial todavía. Acá es lo mismo. Tampoco salió ningún dirigente de Universitario a decir por qué se fue Fossati“.

Publicidad

Publicidad

Arremetió contra la dirigencia de Universitario

Posterior a ello, Galván señaló que la falta de una versión oficial, tanto por parte de la directiva de Universitario como del propio técnico, ha dado lugar a que periodistas y comunicadores elaboren distintas interpretaciones sobre su sorpresiva salida.

“A mí me llegó el comentario de que, más allá de que Fossati sea un entrenador querido por Universitario y haya dejado la vara muy alta para quien vaya a venir, también existe la posibilidad de que una selección podría ser la de Costa Rica estuviera interesada en él, y también la de un equipo uruguayo. Ese podría haber sido el motivo de su salida. Yo dije eso”, sentenció.

DATOS CLAVES

Carlos Galván rechazó en ‘Blanco y Negro’ las acusaciones de Jorge Fossati sobre difundir mentiras.

Publicidad

Publicidad

El exfutbolista afirmó que su información sobre Costa Rica provino de contactos y fuentes personales.