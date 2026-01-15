¿Decisión tomada? La postura de Universitario ante una nueva oferta por César Inga: “Último minuto”

Si bien hace algunos días se pudo conocer la negativa por parte de la directiva de Universitario de Deportes respecto a la venta de César Inga, ahora existe la posibilidad de que el defensor pueda emigrar frente al conocimiento de que llegó una reciente oferta por sus servicios. Así es, se acaba de confirmar algunos detalles de dicha situación y nuevamente desde Kansas City.

“Último minuto. Habría llegado una nueva propuesta por César Inga y en Universitario existiría la intención de mantenerlo en el plantel. Se estarían realizando reuniones con el jugador y su representante”; fue la revelación del portal ‘Tiempo Crema 1924‘ y con lo cual queda clarísimo que la postura de la ‘U’ seguiría siendo la misma de seguir contando con el defensor en este 2026.

Fuente: @TiempoCrema1924

En esta misma línea, fue el periodista deportivo Tavo Serpa quien aseguró que dicha oferta sería más importante a las anteriores e incluso contando un poco cuál es la determinación de quien representa al futbolista. “Ha llegado una nueva propuesta por César Inga, mejor que las anteriores. Veremos que deciden en el club. Su representante quiere que emigre ya sí o sí”.

Fuente: @tavo_serpa

¿Qué es lo que realmente pretende Universitario con César Inga?

En principio, es importante tener en cuenta que Universitario de Deportes quiere seguir contando con César Inga ya que está dentro de las planificaciones de Javier Rabanal. Es más, tanto la directiva como el propio entrenador lo han manifestado durante las últimas semanas, aunque existe otra postura muy interesante respecto a lo que esperan en Ate con una oferta del extranjero.

Fue la periodista Andrea Closa quien reveló algunas cuestiones que requieren en la ‘U’ para negociar por el defensor. “El pago era a 3 años y en Universitario dijeron que de ninguna manera ya que es un jugador con el que Javier Rabanal cuenta. La segunda posibilidad eran en 2 partes el pago y la cifra menor al millón de dólares, cercana a los 900 mil y que se dividía en porcentajes”.

Recordemos que Kansas City de la MLS de los Estados Unidos fue el club que ofertó por el defensa, así que estos detalles son de acuerdo a esta propuesta. “Al futbolista se le ha propuesto una mejora de propuesta con cláusula de salida, la cual sería entre un 1.5 y 1.8 millones. A partir de ahí se harán los porcentajes respectivos para que Universitario pueda recibir el millón que vale César Inga”.

¿Hasta cuándo es el contrato de César Inga con Universitario y cuánto vale en el mercado internacional?

El vínculo contractual entre Universitario de Deportes y César Inga es hasta diciembre del año 2027, es decir que en el papel tendría para dos temporadas más en el equipo merengue. En cuanto a su cotización en el mercado internacional, podemos apreciar que el defensor cuesta 1.5 millones de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 6 millones de soles, según el portal especializado ‘Transfermarkt‘.

Fuente: Transfermarkt.

DATOS CLAVES