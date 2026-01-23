“Se espera decisión”: la última gran revelación sobre el futuro de César Inga en Universitario

Universitario de Deportes se enfoca en darse a conocer en sociedad durante la tan esperada ‘Noche Crema 2026‘. Si bien los fichajes entrenan con normalidad y hay buena vibra en la interna del equipo, la continuidad de César Inga no estaría del todo confirmada ya que durante las últimas horas se pudo confirmar una revelación muy importante respecto a su futuro cercano.

Recordemos que a lo largo de esta semana se habló muchísimo sobre la posibilidad de que César Inga firme por Kansas City. Es más, ya se daba por hecho dicho arribo y solo restaban detalles en el contrato. Bueno, esos pormenores tienen como plazo hasta el día de hoy para que exista un acuerdo total y la documentación sea oficial con tal de concretar el fichaje.

“Como informamos días atrás, U y Kansas están de acuerdo. El equipo de la MLS ya hizo su nueva propuesta sobre condiciones del contrato del jugador ofreciendo 4 años de vínculo con un total económico importante. Se espera hoy decisión por parte de Inga. El club crema también espera definición o mañana estará en la presentación”; detalló el periodista Gustavo Peralta a través de ‘X’.

De esta misma manera, fue el comunicador César Vivar quien también comentó cómo se viene dando el tema de César Inga. Durante la más reciente edición del programa ‘Doble Punta‘, mencionó que efectivamente hasta hoy 23 de enero se espera la documentación faltante para finiquitar el acuerdo, de lo contrario el defensor será presentado en ‘La Noche Crema 2026‘.

¿Cuánto fue el monto acordado por César Inga y qué equipos también lo querían?

Teniendo en cuenta que el contrato de César Inga con Universitario de Deportes es hasta diciembre del año 2027, se acordó un monto importante de venta en esta negociación que habría alcanzado los 1.6 millones de dólares. Además, el equipo merengue se quedaba con el 10% de un futuro traspaso cuando en su momento tan solo desembolsaron 60 mil dólares para traerlo desde ADT.

Respecto a los equipos que estuvieron detrás de los servicios del polifuncional defensor, Watford de Inglaterra y PAOK de Grecia fueron los interesados. Todo parece indicar que sus propuestas no fueron lo suficientemente atractivas para Universitario de Deportes ni para el entorno del protagonista, así que por ahora el único gran candidato es Kansas City de la MLS de los Estados Unidos.

