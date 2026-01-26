Universitario tomó contundente decisión con César Inga tras no fichar por Kansas City

César Inga continuará su carrera en Universitario de Deportes luego de confirmarse que su traspaso al Sporting Kansas City de la MLS no se concretó por desacuerdos económicos entre los clubes involucrados.

El lateral nacional fue ovacionado por la hinchada durante la presentación del plantel en la Noche Crema 2026 y ahora apuntará a sostener un buen rendimiento con el objetivo de aspirar a una nueva chance en el exterior a mitad de año.

Universitario tomó decisión con César Inga

Durante el último programa de ‘Hablemos de MAX’, el periodista Gustavo Peralta indicó que en Universitario optaron por reunirse con jugador para ofrecerle una mejora contractual, tomando en cuenta su destacado rendimiento en la última temporada y, sobre todo, el interés que ha despertado en clubes del exterior.

Asimismo, el mencionado comunicador dio a conocer que desde la institución ‘merengue’ buscarán establecer una posible cláusula de salida por un monto significativo.

“La ‘U’ ha convocado a una reunión por César Inga para conversar sobre mejorarle sus condiciones contractuales, a él le quedan 2 años de contrato. El plan que tiene la ‘U’, ha falta que esto se termine confirmando y firmando el documento, es mejorarle las condiciones de salario; esto se lo hizo saber Álvaro Barco directamente y posiblemente ponerle una cláusula de salida mayor al millón doscientos, creería un millón y medio. El objetivo de la ‘U’ y César Inga es que se vaya vendido a mitad de año”, detalló Peralta.

El más ovacionado de la Noche Crema 2026

Cabe resaltar que, el exfutbolista de ADT fue uno de los más aplaudidos durante la presentación del plantel de Universitario en la Noche Crema 2026. La hinchada le brindó un fuerte respaldo como reconocimiento a su destacado desempeño a lo largo de la temporada 2025.

DATOS CLAVES

El traspaso del lateral César Inga al Sporting Kansas City de la MLS no se concretó.

Universitario busca elevar la cláusula de salida del futbolista a 1.5 millones de dólares.

El objetivo del club y César Inga es concretar su venta al exterior a mitad de año.

