Se cayó el pase de César Inga a Kansas City y se queda en Universitario: estará en ‘La Noche Crema 2026’

Cuando todos daban casi por confirmado el arribo de César Inga a Kansas City de la MLS de los Estados Unidos, incluso siendo un fichaje realmente importante en lo económico tras un arreglo de 1.6 millones de dólares, en las últimas horas se confirmó que se quedará en Universitario de Deportes. Algunos desacuerdos generaron que no se concrete el pase y el defensor seguirá jugando en Perú.

Fuente: @RPPDeportes

Resulta que las informaciones daban como cerrado el acuerdo entre las directivas de Universitario de Deportes y Kansas City, pero no se contaba con que desde ADT de Tarma no estarían de acuerdo con el porcentaje de ganancia que les tocaba por la venta del jugador. A partir de ahí se complicó la situación para luego confirmarse que efectivamente estará en ‘La Noche Crema 2026‘.

“ADT tiene el 20% del pase de César Inga y consideran que lo que se les quiere dar por la venta no es proporcional al monto final de la operación. Por eso todo se complica. De otro lado, las otras partes involucradas señalan que en un inicio todo estaba acordado con el club de Tarma y ahora se cambió la posición”; informó el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de ‘X’.

Fuente: @Gustavo_p4

La postura de Universitario sobre el traspaso de César Inga

En Universitario de Deportes confirmaron que era clave para terminar con la documentación necesaria respecto a la venta de César Inga a Kansas City de la MLS de los Estados Unidos. Es más, fue Álvaro Barco quien evidenció dicha postura en una reciente conferencia de prensa para presentar a los refuerzos del club, así que en la previa se conocían todos los detalles de la negociación.

“Existe la posibilidad de que César Inga pueda ser transferido. Si mañana lo ven en la presentación, estará con nosotros esta temporada”; manifestó el Director Deportivo de Universitario de Deportes el día de ayer en una clara señal de la postura que tenían como institución respecto al defensor, así que ahora queda clarísimo que seguirán contando con una de sus máximas figuras.

¿Cuál es la cotización internacional de César Inga?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que César Inga tiene una cotización internacional de 1.5 millones de dólares, lo que en soles daría un promedio cercano a los 6 millones. Con contrato hasta diciembre del año 2027 con Universitario de Deportes, se espera que el defensor pueda competir en gran nivel en Liga 1 y Copa Libertadores para que más adelante pueda tener una nueva chance de emigrar.

DATOS CLAVES