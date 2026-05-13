Desde Universitario confirman que ‘Chemo’ del Solar no será el reemplazo de Álvaro Barco: “No es por ahí la opción”

José Guillermo del Solar no fue contactado por Universitario e incluso podría unir fuerzas con Álvaro Barco en un proyecto deportivo alejado de la Liga 1.

Se vienen dando algunos cambios en Universitario de Deportes desde hace varias semanas. Uno de los puestos vacantes es el de gerente deportivo que pertenecía a Álvaro Barco y que, de acuerdo a distintos rumores, pudo haber sido para José Guillermo del Solar. Bueno, hoy se confirmó que no es ninguna opción para tomar dicho cargo ya que incluso nunca hubo un acercamiento.

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Fuente: Universitario.

Fue el periodista Mauricio Loret de Mola quien contó detalles de una conversación con gente allegada a Universitario de Deportes para asegurar que ‘Chemo’ del Solar no ha sido evaluado con la posibilidad de ser gerente deportivo como tanto se hablaba. Es más, el camino de evaluación no iría por ese lado y ahora de todas maneras se espera la información de más candidatos.

“En cuanto a ‘Chemo’, hablé con gente cercana y me dicen que no hay nada con la ‘U‘. El deseo no es ese. No sé si se lo han planteado porque me hablan de que no hubo comunicación para que pueda tomar el cargo de gerente deportivo o lo que fuese, pese a que es una idea que ha estado circulando. Yo me fío de lo que han dicho”; reveló Mauricio Loret de Mola en ‘Mano a Mano‘.

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"𝗡𝗢 𝗛𝗔𝗬 𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗖𝗛𝗘𝗠𝗢 𝗬 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢" ❌



🗣️ @Mauricioldm1: "Hablé con gente cercana a Chemo y me dicen que no, que no hay nada con la 'U'. No hubo comunicación de parte del club para que asuma la dirección deportiva. No va por ahí la opción… pic.twitter.com/naVRExdHee — DENGANCHE (@denganche) May 13, 2026

En esta misma línea, el comunicador deportivo aseguró que desde los altos mandos de Universitario de Deportes continuarán con el análisis para elegir al reemplazante de Álvaro Barco en el puesto. “Me dicen que no es por ahí la opción que están buscando para esa posición en la ‘U’. Yo imagino que sí van a tener que buscar a alguien en el cercano plazo porque lo necesitan”.

¿’Chemo’ del Solar y Álvaro Barco podrían trabajar juntos en otro club del Perú?

Frente al escenario de que finalmente José Guillermo del Solar no es opción para reemplazar a Álvaro Barco en Universitario de Deportes, recientemente se ha podido conocer la versión de que ambos protagonistas podrían liderar un proyecto deportivo muy ambicioso que pretende la Universidad San Martín de Porres para salir a flote y despegar de la Liga 2 en donde actualmente compiten.

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De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, resulta que el equipo santo contará con un importante inversionista que pretende inyectar un cuantioso valor económico al equipo y nombres como los de ‘Chemo’ del Solar y Álvaro Barco suenan con fuerza, además de la llegada de jugadores de jerarquía. Es así que mientras en la ‘U’ quedaron de lado, en Santa Anita les abrirían las puertas.

DATOS CLAVES

José Guillermo del Solar no es opción para la gerencia deportiva de Universitario .

no es opción para la gerencia deportiva de . El club busca reemplazo para Álvaro Barco tras descartar comunicación con ‘Chemo’ .

tras descartar comunicación con . San Martín evalúa contratar a ambos profesionales para su proyecto en Liga 2.