Universitario toma esta decisión sorpresa si Javier Rabanal no le gana a Alianza Lima el clásico peruano

El entorno de Universitario de Deportes se encuentra en máxima alerta tras las recientes revelaciones sobre el futuro de su dirección técnica. La presión sobre Javier Rabanal ha llegado a un punto de no retorno antes del partido más importante del año.

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El futuro próximo de Javier Rabanal

Según el periodista Carlos Univazo, la directiva crema ya habría tomado una determinación radical respecto a la continuidad del estratega. El resultado del próximo superclásico ante Alianza Lima será el único factor que dicte su permanencia en el club.

“En la ‘U’, ya hay una decisión tomada: Si Rabanal no gana el clásico, se va”, sentenció Univazo a través de su cuenta de X (Twitter). Esta afirmación ha sacudido las bases del club de Ate en la previa de la Liga 1 2026.

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El comunicador enfatizó que su información no se basa en especulaciones de redes sociales, sino en reportes directos desde la interna de la institución. “Yo sé por qué”, añadió Univazo, sugiriendo que el desgaste en la relación profesional es evidente.

Universitario este año presentó a Javier Rabanal. (Foto: X).

Álvaro Barco abrió la polémica

Este ultimátum surge en un contexto de inestabilidad, alimentado también por las recientes críticas de Álvaro Barco. El actual director deportivo analizó el presente de Universitario, señalando vacíos en la gestión actual que afectan el rendimiento del equipo.

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Para la “U”, una derrota o un empate en el clásico significaría el fin de la era Rabanal de manera inmediata. La dirigencia buscaría un reemplazo de emergencia para intentar rescatar las aspiraciones al título nacional en lo que resta de la temporada.

Universitario queda alerta para el clásico

El plantel de jugadores ahora carga con la responsabilidad extra de respaldar a su técnico en la cancha o forzar un cambio de timón. El ambiente en Campo Mar se siente tenso, mientras la hinchada exige resultados inmediatos ante el eterno rival.

El clásico peruano no solo pondrá en juego tres puntos cruciales en la tabla de posiciones de la Liga 1. Este domingo, el futuro deportivo de Universitario de Deportes y la carrera de Javier Rabanal se definirán en 90 minutos de infarto.

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Universitario podría despedir pronto a Javier Rabanal. (Foto: X).

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