Piero Quispe comentó de forma directa el blooper de Alejandro Duarte en el Alianza Lima vs. Universitario

Piero Quispe reflexionó sobre la desafortunada acción de Alejandro Duarte. El blooper que le dio el triunfo a Universitario vs. Alianza Lima.

El clásico del fútbol peruano disputado en La Victoria dejó un desenlace lleno de emociones y momentos de alta tensión. La acción determinante del encuentro terminó inclinando la balanza en favor de Universitario de Deportes.

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Tras el pitazo final en el estadio Alejandro Villanueva, el foco de la atención se centró en la jugada desafortunada que definió el marcador a favor del cuadro crema. Dicha acción generó reacciones inmediatas en los medios deportivos.

Piero Quispe entrenando con Universitario de Deportes. (Foto: X).

Solidaridad tras el blooper dentro del clásico

Pese a la intensidad de la histórica rivalidad, Piero Quispe decidió hacer una pausa en los festejos para referirse a lo sucedido. El enganche nacional demostró madurez al pronunciarse sobre el complicado momento anímico que atraviesa Alejandro Duarte.

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En declaraciones brindadas a RPP Noticias, el mediocampista crema expresó su empatía hacia el guardameta rival. Quispe dejó claro que, por encima de cualquier resultado, existe un respeto mutuo entre colegas de profesión.

Las declaraciones sorpresa de Piero Quispe

“No sé cómo está, pero no se lo deseo a nadie. Debe ser feo, pero solo me queda mandarle el apoyo. Es un gran arquero. Como está en la misma profesión de nosotros, no le deseamos el mal a nadie”, manifestó el futbolista peruano.

Con estas palabras, el volante merengue recalcó que las equivocaciones forman parte inherente del deporte de alto rendimiento. Además, aprovechó la oportunidad para pedir respeto de la afición hacia la integridad de su colega.

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Lección de compañerismo en el fútbol peruano

La actitud del mediocampista demostró un ejemplar nivel de compañerismo en un escenario de altísima presión. Su mensaje buscó sensibilizar a los hinchas sobre la vulnerabilidad de los atletas en partidos de tal magnitud.

De esta manera, Piero Quispe cerró una jornada memorable no solo por el resultado deportivo, sino por dar una lección de deportividad. El gesto del futbolista fue ampliamente destacado tras el encuentro en el balompié nacional.

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