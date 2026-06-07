Héctor Cúper tomó una firme postura sobre el posible fichaje de Lapadula por Universitario

El estratega argentino definió su postura sobre el posible fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario. Conoce los detalles.

La atención se centró rápidamente en la opinión de Héctor Cúper. En medio de las especulaciones sobre el posible arribo de Gianluca Lapadula, el entrenador de Universitario de Deportes habría tomado una posición clara respecto a la opción de incorporar al delantero para reforzar el plantel ‘crema’.

Publicidad

La postura de Héctor Cúper sobre arriba de Lapadula

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, Héctor Cúper habría aprobado la posible incorporación de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes. El técnico considera que el atacante puede ser una pieza importante para afrontar la segunda parte de la temporada.

“Héctor Cúper ya dio el ok, visto bueno, luz verde, por Gianluca Lapadula. En el club nada más se espera definición“, señaló el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Además, se refirió al caso de Raúl Ruidíaz y explicó que cualquier decisión sobre su posible llegada estará supeditada a la evaluación y aprobación del cuerpo técnico. “Sobre Raúl Ruidíaz: Como sabemos, la ‘U’ avanza, el jugador puso mucho de su parte, y hoy habrá reunión para definir su situación. La opinión del comando técnico es clave”.

Publicidad

Héctor Cúper ya dio el ok, visto bueno, luz verde, por Gianluca Lapadula. En el club nada más se espera definición.

Sobre Raúl Ruidíaz: Como sabemos, la U avanza, el jugador puso mucho de su parte, y hoy habrá reunión para definir su situación. La opinión del comando técnico es… — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 7, 2026

Los números de Gianluca Lapadula en 2026

Durante la temporada 2025-26, Gianluca Lapadula participó en un total de 18 encuentros oficiales con Spezia Calcio, registrando un saldo de cinco goles y dos asistencias.

DATOS CLAVES

El técnico Héctor Cúper aprobó la posible incorporación de Gianluca Lapadula a Universitario.

Publicidad

El delantero Gianluca Lapadula registró cinco goles con el Spezia Calcio esta temporada.