Héctor Cúper tomó una firme postura sobre el posible fichaje de Lapadula por Universitario

La atención se centró rápidamente en la opinión de Héctor Cúper. En medio de las especulaciones sobre el posible arribo de Gianluca Lapadula, el entrenador de Universitario de Deportes habría tomado una posición clara respecto a la opción de incorporar al delantero para reforzar el plantel ‘crema’.
La postura de Héctor Cúper sobre arriba de Lapadula
De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, Héctor Cúper habría aprobado la posible incorporación de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes. El técnico considera que el atacante puede ser una pieza importante para afrontar la segunda parte de la temporada.
“Héctor Cúper ya dio el ok, visto bueno, luz verde, por Gianluca Lapadula. En el club nada más se espera definición“, señaló el mencionado comunicador en sus redes sociales.
Además, se refirió al caso de Raúl Ruidíaz y explicó que cualquier decisión sobre su posible llegada estará supeditada a la evaluación y aprobación del cuerpo técnico. “Sobre Raúl Ruidíaz: Como sabemos, la ‘U’ avanza, el jugador puso mucho de su parte, y hoy habrá reunión para definir su situación. La opinión del comando técnico es clave”.
Héctor Cúper ya dio el ok, visto bueno, luz verde, por Gianluca Lapadula. En el club nada más se espera definición.— Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 7, 2026
Sobre Raúl Ruidíaz: Como sabemos, la U avanza, el jugador puso mucho de su parte, y hoy habrá reunión para definir su situación. La opinión del comando técnico es…
Los números de Gianluca Lapadula en 2026
Durante la temporada 2025-26, Gianluca Lapadula participó en un total de 18 encuentros oficiales con Spezia Calcio, registrando un saldo de cinco goles y dos asistencias.
DATOS CLAVES
- El técnico Héctor Cúper aprobó la posible incorporación de Gianluca Lapadula a Universitario.
- El delantero Gianluca Lapadula registró cinco goles con el Spezia Calcio esta temporada.
- El club Universitario de Deportes definirá hoy la situación del atacante Raúl Ruidíaz.