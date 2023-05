Uno de los jugadores más emblemáticos de Sporting Cristal es Yoshimar Yotún, y a la vez es uno de los líderes del cuadro floridano, que en las últimas semanas ha pasado por una crisis de resultados.

El presente del zurdo en el cuadro que adiestra Tiago Nunes no es de los mejores, de hecho algunas voces indican que están pensando en dejar el cuadro del Rímac, ya que según dio a conocer Líbero, el seleccionado nacional no quiere seguir estando en el mismo club que el DT brasileño.

Es más, la paciencia con Yotún ya se le acabó a los hinchas celestes, que incluso han insultado al jugador, lo que agranda la molestia de Yoshi con el equipo de sus amores, Cristal.

¿Se va a la U?

Debido a la mala relación de Yoshimar Yotún con el comando técnico de Cristal y ahora con los hinchas, muchos especulan de una salida, y hay otros que recuerdan que coqueteó con Universitario de Deportes en el pasado.

En 2020 todos quedaron sorprendidos cuando el volante habló muy bien del elenco crema en un Instagram Live junto a Edison Flores, porque indicó que ya tiene la camiseta de la U y que le queda muy bien.

“¿Te imaginas yo en la U? La verdad es que tengo la camiseta, me la he probado ¡y me queda muy bien, causa!”, dijo en su momento el zurdo, palabras que ahora toman más fuerza, por su mal momento en Cristal.

Yoshimar Yotún sigue y seguirá siendo un referente de Sporting Cristal, pero tendrá que tomar la dura decisión de si seguirá o no en el cuadro que ama, donde no está para nada cómodo.