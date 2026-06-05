Gianluca Lapadula no llegará a Universitario: los motivos de su decisión y dónde seguirá su carrera

El delantero nacional recibió el interés del club 'crema', pero su prioridad sigue siendo continuar en Europa.

Durante la pausa por el Mundial 2026, Universitario viene planificando el segundo semestre junto a Héctor Cúper. La dirigencia busca reforzar el plantel para pelear el Torneo Clausura y acercarse al tetracampeonato, teniendo a Gianluca Lapadula como uno de sus principales objetivos.

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Según informó el periodista César Vivar en el programa de YouTube ‘Doble Punta’, el entorno del futbolista aseguró que su futuro está prácticamente definido en Italia, por lo que no evalúa una llegada a Sudamérica en este mercado de pases.

“Lapadula ya tiene equipo, está a punto de firmar, lo que lo aleja obviamente del fútbol peruano”, reveló el mencionado comunicador.

Gianluca Lapadula en Spezia

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¿Por qué Lapadula no aceptó la oferta de Universitario?

La decisión del delantero no pasa solo por lo futbolístico. De acuerdo con lo señalado por Vivar, Lapadula prioriza permanecer cerca de su familia y de sus tres hijas, un factor que tiene mayor peso que cualquier propuesta deportiva.

“Él no se anima todavía a tomar una decisión por ir al fútbol peruano por el tema de la familia. Estar lejos de sus tres hijas le preocupa demasiado, eso haría muy difícil que llegue al fútbol peruano”, explicó.

Asimismo, el periodista señaló que, aunque la ‘U’ mostró interés mediante gestiones de Antonio García Pye, quien coincidió con Lapadula en la Selección Peruana, la intención del atacante sigue siendo mantenerse en el fútbol europeo.

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“El plan de vida habla de un tema económico que la ‘U’ me parece que no está dispuesta a alcanzar ni tampoco puede por su bolsillo”, detalló.

El equipo italiano al que llegaría Lapadula

Según la información recogida por César Vivar, los representantes de Gianluca Lapadula le informaron que están cerca de concretar un acuerdo con un club italiano. El delantero ya habría aceptado la propuesta y solo restarían algunos detalles para cerrar la operación, aunque no se reveló el nombre del equipo.

Además, el explicó que la continuidad del ‘9’ en Europa también responde a una proyección deportiva. En ese sentido, señaló: “en la cabeza de Lapadula está que puede reactivarse para volver a la selección peruana en seis meses jugando en Italia”, una idea que refuerza su intención de seguir en el fútbol italiano.

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Cabe resaltar que, en Italia también se habla de un posible retorno del futbolista de 36 años a Pescara, club donde brilló antes de llegar a AC Milan. Sin embargo, su futuro aún no ha sido confirmado oficialmente.

DATOS CLAVES

El delantero Gianluca Lapadula descartó llegar al fútbol peruano para este mercado de pases.

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El club Universitario de Deportes buscó el fichaje del atacante mediante Antonio García Pye.