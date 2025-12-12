El gran responsable de la salida de Jorge Fossati de Universitario: “Complicó las negociaciones”

Jorge Fossati dejó de ser entrenador de Universitario. Luego de varias semanas de conversaciones y aunque inicialmente se había llegado a un acuerdo, finalmente el club y el técnico no lograron conciliar sus posturas.

Publicidad

Publicidad

Esta situación derivó en su salida, pese a que venía de conquistar el tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz la verdadera razón que habría precipitado la partida del ‘Nonno’.

El gran responsable de la salida de Jorge Fossati

La partida de Jorge Fossati del banquillo supone un duro revés para Universitario, ya que fue el entrenador que construyó el camino hacia el tricampeonato y aún tenía vínculo contractual para la próxima temporada.

Bajo ese contexto, el periodista deportivo Gustavo Peralta reveló en el programa ‘L1 Radio’ algunos de los pormenores que hubo en las tensas conversaciones que sostuvieron las partes involucradas.

Publicidad

Publicidad

Explicó que inicialmente había un entendimiento para que el técnico continuara; no obstante, la situación dio un giro cuando el representante Pablo Betancourt intervino en las negociaciones y las pretensiones económicas se incrementaron de manera considerable para el cuadro ‘crema’.

“Fossati antes de irse a Uruguay creía que solo faltaba un detallito para renovar, pero la presencia de Pablo Betancourt fue un detonante en la negociación, en vez de ayudar complicó las negociaciones. Cuanto entra Betancourt el tema económico se dispara y retroceden en el acuerdo, luego entran a detallar otros temas logísticos. Son varios puntos que desencadenaron que Fossati no esté tan contento”, señaló el mencionado comunicador.

ver también Tras la salida oficial de Fossati, los hinchas de Universitario piden a este técnico: “Vayan por él”

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Universitario y Jorge Fossati llegaron a un acuerdo

Asimismo, Peralta afirmó que la permanencia de Jorge Fossati se veía cada vez más difícil debido al clima de tensión con la dirigencia de Universitario. Aún así, ambas partes lograron pactar una salida consensuada para dar por finalizado el contrato que los vinculaba hasta el 2026. De esta manera, no se tendrá que asumir ningún tipo de indemnización.

“Estaba muy complicado. Una parte quería una cosa y la otra quería otra cosa. Se dio un acuerdo amistoso para acabar el vínculo, ni una parte le debe nada a la otra“, agregó.

DATOS CLAVES

Jorge Fossati dejó de ser entrenador de Universitario de Deportes a pesar de haber conquistado el tricampeonato de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

El periodista Gustavo Peralta reveló que el representante Pablo Betancourt fue el detonante de la ruptura, ya que sus pretensiones económicas se incrementaron y complicaron la negociación.