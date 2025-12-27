¿A qué hora se juega el duelo Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima y San Martín protagonizarán el partido más destacado de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de La Victoria lidera la tabla con 27 puntos, mientras que el cuadro ‘santo’ lo sigue de cerca con 24 unidades.

Publicidad

Publicidad

1. Alianza Lima 9 27 2. USMP 9 21 3. Universitario 9 19 4. Regatas Lima 9 16 5. Géminis 9 14 6. Atlético Ateneo 9 14 7. Circolo Sportivo Italiano 9 13 8. Rebaza Acosta 9 11 9. Latino Amisa 9 9 10. Deportivo Soan 9 6 11. Kazoku No Perú 9 5 12. Deportivo Wanka 9 3

Por su parte, las ‘blanquiazules’ afrontan este compromiso tras imponerse por 3-0 a Universitario, mientras que las de Santa Anita llegan con el impulso de haber vencido por el mismo marcador a Deportivo Soan.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín?

El duelo entre ‘íntimas’ y ‘santas’, correspondiente a la décima jornada de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, sábado 27 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

México: 18:00 horas

Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 21:00 horas

ver también Liga Peruana de Vóley: programación confirmada de la fecha 10 con dos partidos clave entre rivales directos

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. San Martín?

El partido podrá verse en vivo a través de las pantallas de Latina TV (canal 2), señal que también está disponible en los servicios de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV. Además, la transmisión estará accesible en el fan page y el sitio web oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

Precios de entradas

Estos son los precios de las entradas para el duelo entre Alianza Lima y San Martín, disponibles a través de la plataforma Joinnus:

General: S/20

Preferente Norte y Sur: S/25

Preferente Oriente: S/35

Preferente Occidente: S/45

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Alianza Lima lidera la tabla con 27 puntos frente a los 24 de San Martín.

El partido inicia hoy, 27 de diciembre, a las 19:00 horas de Perú por Latina.

Las entradas para el encuentro tienen un costo general de S/20 vía plataforma Joinnus.

Publicidad