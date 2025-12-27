Es tendencia:
¿A qué hora se juega el duelo Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

'Blanquiazules' y 'santas' se enfrentan por la fecha 10 del torneo en el Polideportivo de Villa El Salvador. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima vs. San Martín se enfrentan por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima vs. San Martín se enfrentan por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y San Martín protagonizarán el partido más destacado de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de La Victoria lidera la tabla con 27 puntos, mientras que el cuadro ‘santo’ lo sigue de cerca con 24 unidades.

1.Alianza Lima927
2.USMP921
3.Universitario919
4.Regatas Lima916
5.Géminis914
6.Atlético Ateneo914
7.Circolo Sportivo Italiano913
8.Rebaza Acosta911
9.Latino Amisa99
10.Deportivo Soan96
11.Kazoku No Perú95
12.Deportivo Wanka93

Por su parte, las ‘blanquiazules’ afrontan este compromiso tras imponerse por 3-0 a Universitario, mientras que las de Santa Anita llegan con el impulso de haber vencido por el mismo marcador a Deportivo Soan.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín?

El duelo entre ‘íntimas’ y ‘santas’, correspondiente a la décima jornada de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, sábado 27 de diciembre.

Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

  • México: 18:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 20:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 21:00 horas
¿Dónde ver el Alianza Lima vs. San Martín?

El partido podrá verse en vivo a través de las pantallas de Latina TV (canal 2), señal que también está disponible en los servicios de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV. Además, la transmisión estará accesible en el fan page y el sitio web oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

Precios de entradas

Estos son los precios de las entradas para el duelo entre Alianza Lima y San Martín, disponibles a través de la plataforma Joinnus:

  • General: S/20
  • Preferente Norte y Sur: S/25
  • Preferente Oriente: S/35
  • Preferente Occidente: S/45
DATOS CLAVES

  • Alianza Lima lidera la tabla con 27 puntos frente a los 24 de San Martín.
  • El partido inicia hoy, 27 de diciembre, a las 19:00 horas de Perú por Latina.
  • Las entradas para el encuentro tienen un costo general de S/20 vía plataforma Joinnus.
