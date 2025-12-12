Tras la salida oficial de Fossati, los hinchas de Universitario piden a este técnico: “Vayan por él”

La salida oficial de Jorge Fossati desató un verdadero sismo deportivo en Universitario. Apenas se confirmó que el técnico no continuará en el 2026, las redes sociales estallaron y los hinchas comenzaron a pedir, sin filtros, a los tres entrenadores que consideran capaces de sostener el proyecto ganador.

Uno a uno los fanáticos respondieron la publicación oficial en la que Universitario anunciaba la salida de Jorge Fossati y tres técnicos empezaron a despuntar como los pedidos para su reemplazo: Ricardo Gareca, Fabián Bustos y Gustavo Álvarez.

El favorito del pueblo, sin discusión, es Ricardo Gareca. Muchos fanáticos sueñan con su regreso al fútbol peruano y creen que su estilo, su manejo de vestuario y su identidad táctica encajarían de inmediato en Universitario. Sin embargo, también reconocen que su llegada sería complicada por temas económicos.

El segundo nombre que toma fuerza es Fabián Bustos, técnico que se fue de Universitario, pero ahora está libre. Los hinchas valoran su experiencia, su trabajo y su capacidad. El último de los candidatos es Gustavo Álvarez, campeón en Chile y en Argentina y que actualmente está libre.

Los hinchas de la ‘U’ piden a su nuevo entrenador. (Foto: X)

¿Quién será el reemplazo de Jorge Fossati en Universitario?

La administración crema aún no se pronuncia sobre el reemplazo, pero la hinchada ya dejó claro su veredicto: Universitario no puede improvisar ni fallar. Con un plantel que afrontará Liga 1, Copa Libertadores y un exigente 2026, el nuevo técnico será clave y Ricardo Gareca, Fabián Bustos y Gustavo Álvarez están en la mira.

Los medios de prensa también empiezan a barajar nombres y los más sonados son el técnico Ricardo Gareca y Gustavo Álvarez. Si bien ambos están actualmente libres, habrá que seguir la nueva novela que se origina en Universitario y la búsqueda de su nuevo entrenador.

Martín Palermo o Ricardo Gareca son pedidos por los hinchas de Universitario. (Foto: X)

¿Cuánto dinero le pagó Universitario a Jorge Fossati para que se vaya?

Universitario no le pagó nada a Jorge Fossati para que deje de ser técnico del cuadro crema. Tanto el club como el entrenador llegaron a un mutuo acuerdo en el que nadie exigió nada y terminaron la relación de forma afectuosa.

¿Por qué se fue Jorge Fossati de Universitario?

Jorge Fossati se fue de Universitario por mutuo acuerdo. Si bien tenía contrato hasta diciembre del 2026, el técnico puso condiciones, el club no aceptó y dieron por terminado el vínculo.

Datos claves

Jorge Fossati no continuará como técnico de Universitario en el 2026.

Los hinchas de Universitario piden a Ricardo Gareca, Fabián Bustos y Gustavo Álvarez como posibles reemplazos.

Gustavo Álvarez, candidato a técnico, fue campeón en Chile y Argentina.

