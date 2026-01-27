Universitario no podrá contar con Williams Riveros y Matías Di Benedetto en el comienzo de la Liga 1

Universitario de Deportes enfrentará un inicio de temporada complicado tras confirmarse que su zaga central titular no estará habilitada para el arranque de la Liga 1. Williams Riveros y Matías Di Benedetto se perderán los primeros encuentros debido a retrasos en sus procesos de nacionalización.

Universitario pierde a Williams Riveros y Matías Di Benedetto

Este viernes 30 de enero, ambos futbolistas rendirán por segunda vez el examen de conocimientos requerido por Migraciones. Aunque el club confía en que aprobarán la evaluación, los tiempos administrativos impiden que cuenten con su DNI peruano antes del debut oficial en el torneo local.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa “Hablemos de MAX”, el trámite documentario posterior al examen suele tardar un promedio de tres semanas. Ante este escenario, la directiva merengue ha decidido no inscribirlos como extranjeros para priorizar los cupos internacionales en otros refuerzos estratégicos.

Como consecuencia directa, la “U” afrontará sus primeras cuatro jornadas del Torneo Apertura sin los pilares defensivos que lograron el bicampeonato. Esto representa un reto táctico inmediato para el comando técnico, que deberá recomponer su línea defensiva en partidos de alta exigencia.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto esperarán su nacionalidad. (Foto: X).

El fixture inicial incluye visitas complicadas a la altura de Cusco y el primer clásico moderno de la temporada contra Sporting Cristal. La ausencia de Riveros y Di Benedetto obligará a realizar variantes de emergencia para mantener la solidez defensiva que caracteriza al equipo en el Monumental.

Se espera que los defensores se integren plenamente al plantel nacional a partir de la quinta fecha del campeonato. Mientras tanto, el club acelerará las gestiones administrativas para reducir los plazos legales y contar con sus baluartes lo antes posible.

¿Cómo jugará Universitario sin Riveros y Di Benedetto?

Debido a estas ausencias, Anderson Santamaría y Caín Fara se perfilan como la pareja de centrales titulares suplementarios para el encuentro debut frente a ADT. Actualmente, Universitario tiene cubiertas 8 plazas de extranjeros. Por ello, la nacionalización de estos jugadores es crucial para liberar cupos y abrir posibilidades en el mercado de pases.

¿Qué necesitan Riveros y Di Benedetto para ser peruanos?

Para obtener la nacionalidad por naturalización, los jugadores requieren acreditar dos años de residencia ininterrumpida, además de aprobar un examen sobre cultura general y legislación peruana. Aquellos que no alcancen el puntaje mínimo en diciembre tienen la oportunidad de presentarse a una reevaluación, la cual se llevará a cabo este viernes, según lo estipula el reglamento.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto quierne ser peruanos. (Foto: X).

DATOS CLAVES