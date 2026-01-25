En Ecuador dieron a conocer el último extranjero que buscaría fichar Universitario

Universitario de Deportes está en la búsqueda de un nuevo extranjero para finalizar su plantilla. En Ecuador dieron el nombre del futbolista que está en los planes de los ‘cremas’. Todo hace indicar que podría ser una apuesta para el futuro, con miras a terminar vendiéndolo. Pues tan solo tiene 19 años de edad y ya la rompe en el país norteño.

Según el portal MrOFF se trata del futbolista Jandry Gómez, quien actualmente milita en el Barcelona SC. Este sería el objetivo que está buscando cerrar el cuadro de Ate como su sétimo fichaje para esta temporada 206. En este caso, es posible que Javier Rabanal sea parte importante en ver un talento importante para poder contratar. Más sabiendo que podrían tener una opción de venta a futuro si logran sacarle provecho.

Jandry Gómez podría llegar a Universitario (Foto: MrOFF).

Eso sí, hay que mencionar que no hay una oferta concreta en estos momentos por ese joven jugador. Pero si lo están viendo como un posible fichaje para la temporada 2026. Hay que mencionar que este extremo tiene un valor de 450 mil euros según Transfermarkt, mientras que su contrato dura hasta finales del 2017. Por lo que la única forma de sacarlo de este club es con la compra o préstamo.

Jandry Gómez con un gran potencial

Este futbolista tiene un gran potencial y ya lo ha demostrado dentro de la cancha. El año pasado ha tenido muchas oportunidades de lucirse, por lo que es un gran talento. Recordemos que hoy en día los ecuatorianos son muy bien valorados en Europa, esto gracias a los casos de Moises Caicedo o Piero Hincapié que están triunfando en la Premier League.

Si vemos sus últimos números, tenemos que ver que ha disputado la suma de 28 partidos la temporada. Hablamos de mucha cantidad de juegos, pero no de minutos ya que se queda con un tiempo en campo de 933. No ha hecho goles, pero si ha dado 3 asistencias en la campaña anterior.

Si podemos ver sus actuaciones el año pasado, nos topamos con que ha estado por lo general como interior por la derecha. Pero también ha hecho de extremo, mediocampista y hasta delantero. Polifuncional, rápido y técnico, una combinación que en Ate podría cuajar muy bien.

Datos Claves

Universitario de Deportes evalúa fichar a Jandry Gómez, extremo de 19 años del Barcelona SC.

El futbolista ecuatoriano registra 28 partidos disputados y 3 asistencias durante la temporada pasada.

