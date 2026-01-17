En pleno partido ante Boys, hinchas de Universitario criticaron a un jugador: “Debería tomarse más en serio su estado físico”

Durante el amistoso entre Universitario de Deportes y Sport Boys, Paolo Reyna volvió a estar en el foco del partido, aunque esta vez no por su juego, sino por el debate que genera su estado físico.

Y es que el lateral izquierdo no ha tenido un buen rendimiento desde la temporada pasada, lo que genera muchas dudas sobre lo que será su aporte en la temporada 2026, tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

Hinchas de Universitario cuestionan el estado físico de Reyna

Los seguidores del cuadro ‘crema’ no se guardaron nada y utilizaron las redes sociales para manifestar su preocupación por la condición física en la que se encuentra Paolo Reyna.

Algunos señalaron que “Reyna es de complexión gruesa, por lo mismo debería tomarse más en serio su estado físico, si quiere jugar en la ‘U’” y que “Reyna está fuera de forma física”. Otros compararon su situación con humor, como “Reyna se parece a mí después de salir de un KFC”.

Además, se escucharon críticas más directas: “Reyna sigue sin convencerme” y “Paolo Reyna no puede seguir con ese peso, por 2do año consecutivo”. La preocupación por la competencia interna también se reflejó en comentarios como: “Nos va a faltar un carrilero por izquierda. Reyna no será competencia para Carabalí“.

La salida de César Inga y la necesidad de competencia en la banda izquierda

Con la confirmada salida de César Inga a Kansas City, Universitario de Deportes deberá reforzar la banda izquierda sin lugar a dudas. José Carabalí aparece como la principal opción para asumir la titularidad, pero la falta de forma de Paolo Reyna genera preocupación entre los hinchas, quienes consideran que podría no ofrecer competencia real y limitar las opciones del cuerpo técnico en esa posición.

Cabe resaltar que, Reyna ha estado bajo la lupa desde la campaña anterior debido a problemas físicos que han afectado su rendimiento. Es por esto que si no logra mejorar su condición, podría perder protagonismo y no ser considerado una alternativa competitiva en el plantel, lo que obliga al cuerpo técnico a evaluar su situación para mantener la banda izquierda cubierta.

DATOS CLAVES

El lateral Paolo Reyna fue cuestionado por su condición física durante el amistoso ante Sport Boys.

La salida de César Inga al Kansas City deja a José Carabalí como principal titular.