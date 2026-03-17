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Champions League

Tras eliminar a Manchester City, ¿contra quién juega Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2025-26?

El Real Madrid sigue en carrera en la UEFA Champions League y se conoció cual será su próximo rival en los cuartos de final.

Por Bruno Castro

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Jugadores del Real Madrid celebrando.
© GettyJugadores del Real Madrid celebrando.

Real Madrid demostró los galones en la UEFA Champions League y pese a no estar en su mejor momento, supo aprovechar sus oportunidad para eliminar al Manchester City. Ahora el conjunto ‘blanco’ tendrá un duro rival en los cuartos de final, en el que va a tener que estar 100% atentos para conseguir eliminar en la serie que le tocará afrontar.

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Tenemos que recordar que el cuadro ‘merengue’ comenzó ganando la serie en el Santiago Bernabéu. Acá lograron una ventaja bastante importante por un marcador de 3-0. En este partido el uruguayo Federico Valverde terminó siendo la gran estrella al anotar los tres tantos con los que se terminó ganando el partido.

Mientras tanto, el partido de vuelta se vivió grandes emociones desde el inicio. Primero el gol de Vinicius Junior de penal, después la expulsión de Bernardo Silva y el empate de Erling Haaland para darle esperanzas a los ‘ciudadanos’. En la segunda parte el brasileño consiguió al final del partido el 1-2 con el cual terminaron de sentenciar el juego con un global de 5-1.

Kylian Mbappe frente a Jeremy Doku en la Champions League (Foto: Getty).

Kylian Mbappe frente a Jeremy Doku en la Champions League (Foto: Getty).

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¿Cuál será el próximo rival del Real Madrid en la Champions League?

Si bien no hay rival de forma oficial, el Bayern Múnich terminará siendo el siguiente club al que se tenga que enfrentar el conjunto comandado por Álvaro Arbeloa. Siendo una nueva serie bastante complicada la que va a tener que afrontar el conjunto ‘blanco’.

Jugadores del Bayern Múnich saludando a los hinchas (Foto: Getty).

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Los ‘Bávaros’ todavía restan jugar 90 minutos contra el Atalanta de Italia. No obstante, en el partido de ida terminaron ganando con un marcador de 6-1 que hace casi impensado que puedan perder la serie. Más que todo sabiendo que van a definir en casa. Donde se espera una nueva victoria o en todo caso un partido cómodo para los alemanes.

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Hay que mencionar que el cuadro de Bayern Múnich terminó en el segundo lugar en la fase de Liga. Esto le proporciona la posibilidad de ser el equipo que termine la serie en casa. Así que el primer partido será en el Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta se jugará en el Allianz Arena. En busca de un pase a la semifinal de la Champions League.

Datos Claves

  • Federico Valverde anotó tres goles en la victoria 3-0 del Real Madrid en la ida.
  • El Bayern Múnich se perfila como el rival en cuartos tras vencer 6-1 al Atalanta.
  • El equipo de Álvaro Arbeloa jugará el partido de vuelta en el Allianz Arena.
Bruno Castro
Bruno Castro
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