Fabián Bustos aclaró si asumirá como técnico de Universitario tras la salida de Rabanal: “Me siento hincha”

Universitario de Deportes se quedó sin director técnico luego de hacer oficial la salida de Javier Rabanal, motivada por los malos resultados en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

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Bajo ese contexto, Fabián Bustos apareció como la principal opción de la dirigencia para asumir el cargo. Sin embargo, el estratega argentino decidió pronunciarse y aclaró si existe la posibilidad de reintegrarse al cuadro ‘crema’.

Fabián Bustos reveló si volverá a Universitario

En conversación con distintos medios tras el duelo frente a Tolima, Fabián Bustos fue consultado de forma directa si regresará a Universitario tras la salida de Javier Rabanal.

El entrenador de 57 años señaló que mantiene contrato con Millonarios, motivo por el cual, no puede dejar al club colombiano para asumir en el conjunto estudiantil. Sin embargo, no pudo evitar reconocer su simpatía por la ‘U’, aunque remarcó que hoy está enfocado en su vínculo con los ‘albiazules’.

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Fabían Bustos: Universitario es un club que adoro el cual me siento hincha,pero hoy estoy aca en Millonarios.

📹:#RiveraSports pic.twitter.com/FQO5bC2XcM — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) April 25, 2026

“Hoy estoy acá (Millonarios), tengo contrato. Obviamente las noticias salen porque ustedes la prensa se encargan de decir cosas, pero la verdad es un club que adoro (Universitario), del cual me siento hincha, pero hoy estoy acá”, explicó Bustos.

La etapa de Fabián Bustos en Universitario

Fabián Bustos tomó las riendas de Universitario en 2024 tras la sorpresiva salida de Jorge Fossati y logró conquistar el título nacional. No obstante, a inicios de 2025 decidió poner fin a su etapa en la institución de Ate para incorporarse a Olimpia de Paraguay.

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DATOS CLAVES

Fabián Bustos descartó regresar a Universitario debido a su contrato vigente con Millonarios de Colombia.

El entrenador de 57 años se declaró hincha del club tras ser campeón en 2024.

Javier Rabanal dejó el cargo de director técnico por malos resultados en la temporada 2026.