Conmebol inicia investigación contra Universitario y evalúa posibles sanciones en Copa Libertadores

Universitario de Deportes busca recuperar su mejor versión tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, con la meta de superar la fase de grupos del importante torneo continental.

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En ese camino, ya se alista para enfrentar a Nacional en la tercera jornada. Sin embargo, la Conmebol sorprendió al abrir un proceso disciplinario contra el club ‘crema’ y evalúa posibles sanciones.

¿Por qué Conmebol le abrió un expediente a la ‘U’?

A través de su página oficial, la Conmebol comunicó el inicio de procesos disciplinarios contra distintos equipos luego de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, entre ellos Universitario. El organismo sudamericano señala que el club ‘merengue’ habría infringido tres disposiciones del Manual de Clubes.

De acuerdo con el informe, el expediente contra la ‘U’ se basa, en primer lugar, en la supuesta violación del artículo 3.7.4.2 del reglamento, relacionado con la inscripción del cuerpo técnico, el cual exige que el entrenador principal y su asistente tengan Licencia Pro Conmebol. De no cumplirse, el club podría recibir una fuerte sanción económica.

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El segundo punto corresponde al artículo 5.6.5, que establece que el equipo local debe disponer de 12 recogepelotas durante el calentamiento y el partido completo, además de contemplar una sanción económica si alguno de ellos es expulsado por el árbitro durante el encuentro.

Por último, la Conmebol también señala una posible infracción del artículo 7.3.1.2, vinculado a la filmación de los futbolistas a su llegada al estadio. Esta norma regula la ubicación de las cámaras, las zonas permitidas de grabación y las restricciones para evitar interferencias, además de delimitar las funciones de la prensa del club local.

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Estas serían las sanciones económico para el club

En principio, la noticia es favorable para los hinchas de Universitario, ya que la posible sanción no sería deportiva, sino únicamente económica. En ese sentido, el reglamento establece que la infracción del artículo 3.7.4.2, sobre la inscripción del comando técnico, puede generar una multa que oscila entre los 30.000 y 50.000 dólares, según la gravedad del caso.

Asimismo, si se determina que la institución incumplió el artículo 5.6.5 sobre los recogepelotas, la sanción será de 10.000 dólares por cada expulsión. En tanto, para el artículo 7.3.1.2, el reglamento no establece un monto de multa definido.

En total, el máximo ente regulador del fútbol sudamericano podría imponerle a los de Ate una sanción de hasta 60.000 dólares. Este importe sería descontado de los ingresos que recibe el club por los premios del torneo.

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DATOS CLAVES

Conmebol inició un proceso disciplinario contra Universitario por infringir tres artículos del Manual de Clubes.

El club enfrentaría una multa de hasta 60,000 dólares por irregularidades en licencias y logística.

La sanción económica incluye infracciones sobre el comando técnico, recogepelotas y protocolos de filmación.