Catriel Cabellos criticó la falta de apoyo de la Liga 1 a Sporting Cristal: “No les importa”

Sporting Cristal no pudo darle una alegría a sus hinchas jugando en condición de local frente a Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Fue un empate 2-2 que sigue dejando bastante qué desear respecto al rendimiento de los celestes y justamente frente a dicho escenario es que Catriel Cabellos explicó un poco la situación. Además, aprovechó la oportunidad para cuestionar a la Liga 1.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Como bien sabemos, Sporting Cristal está con doble competencia desde hace algunas semanas. Además de no tener una plantilla tan amplia en opciones, el cansancio físico y mental parece estar perjudicándolos, sobre todo si nos enfocamos en los últimos resultados obtenidos en el Torneo Apertura 2026. Fue justamente por ello que Catriel Cabellos habló claro y fuerte para ser escuchado.

“Tampoco es que la liga ayude mucho. Ahora en dos días jugamos la Copa Libertadores y sin embargo nos hacen jugar acá, pero nosotros seguimos trabajando para poder levantar. No es por parte de la directiva, sino de la liga porque es algo que pasa acá nomás. Parece que no les importa que mejore la liga porque eso va a ayudar que crezca el fútbol peruano“; declaró Catriel Cabellos ante los medios luego del duelo entre Sporting Cristal vs. Cusco FC.

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“Tampoco la Liga ayuda mucho, en 2 días jugamos la Libertadores y nos hacen jugar acá. Es algo que nos pasa acá nomás. Parece que nos les importa que mejore la Liga”



Catriel Cabellos, jugador de Sporting Cristal



📹 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/PXaOtW9gEO — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 3, 2026

Tengamos en cuenta que no es la primera vez que un integrante de Sporting Cristal se refiere airadamente a este tema. Hace unos días fue Gustavo Zevallos, director deportivo del club, quien sostuvo que no habían tenido respuesta desde la organización de la Liga 1 sobre la posibilidad de reprogramar partidos para obtener un mejor descanso y claramente parece que seguirán sin hacerles caso.

La nueva oportunidad de Catriel Cabellos en el Sporting Cristal de Zé Ricardo

Catriel Cabellos llegó a Sporting Cristal en la temporada 2025 como uno de los fichajes más importantes del fútbol peruano por la inversión realizada y además por la proyección que representaba. Lo cierto es que hasta ahora el volante no ha sido capaz de encontrar su mejor versión en el equipo rimense y permanece como uno de los jugadores más cuestionados de una hinchada muy exigente.

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Eso sí, durante las últimas jornadas parece estar encontrando un buen rendimiento ya que con Zé Ricardo comenzó a jugar más. Es más, en el duelo ante Junior por la Copa Libertadores 2026 anotó su primer gol con Sporting Cristal y sirvió para concretar el triunfo 2-0. Hoy tuvo minutos frente a Cusco FC y lo hizo bien, así que es probable que se mantenga por este mismo camino.

ENGANCHÓ PARA LA ZURDA Y PUSO LA PELOTA JUNTO A UN PALO: Catriel Cabellos anotó el 2-0 de Sporting Cristal contra Junior en la CONMEBOL #Libertadores.



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DATOS CLAVES

Catriel Cabellos criticó que se les obligue a jugar hoy domingo 3 de mayo, cuando en solo 48 horas deben enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores . Afirmó que este tipo de programación impide que el fútbol peruano crezca.

criticó que se les obligue a jugar hoy domingo 3 de mayo, cuando en solo deben enfrentar a por la . Afirmó que este tipo de programación impide que el fútbol peruano crezca. El jugador aclaró que el problema no es interno (del club), sino de la falta de gestión de la liga para reprogramar encuentros, un reclamo que ya había hecho público el director deportivo Gustavo Zevallos .

. A pesar de las críticas iniciales de la hinchada por su fichaje en 2025, Cabellos viene ganando confianza bajo el mando de Zé Ricardo, destacando su reciente gol ante Junior en el torneo continental.