Franco Velazco le respondió a Rodrigo Ureña por su continuidad en Universitario: “Oí lo que dijo”

Mientras la Liga 1 2025 entra en su recta final, con los cupos a torneos internacionales, los descensos y los playoffs por el Perú 2 aún por definirse, Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano, ya inició la planificación de su plantel para la campaña venidera.

En medio de las decisiones que el área deportiva deberá tomar para la próxima temporada, surge una interrogante que viene siendo tema recurrente entre los hinchas ‘cremas’: ¿Cuál será el futuro de Rodrigo Ureña?

Aunque el mediocampista tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, en una reciente entrevista dejó entrever que todo es posible y no descartó ningún escenario.

Rodrigo Ureña en Universitario.

Administrador de Universitario le respondió a Rodrigo Ureña

En esa misma línea, de acuerdo con la información de Hablemos de MAX, Universitario tiene la intención de mantener a Rodrigo Ureña en el plantel. Por ello, en los próximos días se reunirán con el jugador para plantearle una mejora en su contrato. Este acercamiento se realizaría al término del Torneo Clausura, tras el duelo ante Los Chankas en Andahuaylas.

Esto fue confirmado por Franco Velazco, administrador de Universitario, que en una reciente conversación con los medios de comunicación reveló que escuchó las declaraciones del chileno y tiene planeado conversar con él en los próximos días.

“La próxima semana estoy apersonándome a los entrenamientos, justamente para tener esa cercanía con los jugadores. Sobre todo con Rodrigo, oí lo que dijo y la próxima semana me reuniré con él“, expresó el dirigente.

La importancia de Rodrigo Ureña en Universitario

La influencia de Rodrigo Ureña en el mediocampo resulta fundamental para Jorge Fossati, por lo que su permanencia en el plantel representa un valor añadido, incluso considerando el buen desempeño que ha mostrado Jesús Castillo cada vez que ha tenido minutos.

En términos generales, se perfila una competencia muy ajustada por la titularidad, en un escenario donde la ‘U’ necesitará de ambos para afrontar con solidez sus dos frentes de competencia.

Al evaluar su rendimiento en esta temporada 2025, Ureña suma 29 apariciones oficiales: 23 en la Liga 1 y 6 en la Copa Libertadores, además de seis asistencias en 2,179 minutos de juego. En cuanto a su balance desde que llegó al club en 2023, registra 98 partidos disputados y tres títulos nacionales consecutivos.

DATOS CLAVE

Rodrigo Ureña tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026.

El administrador de Universitario, Franco Velazco, se reunirá con Rodrigo Ureña la próxima semana para conversar sobre su contrato.

