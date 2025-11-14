La fuerte respuesta de Universitario a Sebastián Britos por su pedido de renovación: “Hay que…”

Universitario respondió el pedido público de Sebastián Britos para renovar su contrato. Franco Velazco, administrador del club, fue claro al señalar que todavía no existe una propuesta formal para el arquero, pero sí una postura definida: antes de tomar cualquier decisión, se revisarán sus estadísticas.

La respuesta deja entrever que Universitario no tomará decisiones por impulso ni por presión mediática sobre Sebastián Britos. La administración quiere definir la continuidad de sus jugadores en base a criterios técnicos y financieros. En ese ámbito están a la espera de conversación tanto Sebastián Britos como Jorge Fossati.

“Es el mismo caso que el profesor Jorge Fossati. Tenemos que esperar que termine el torneo, revisar estadísticas y ver resultados finales”, comentó Franco Velazco ante los medios de prensa.

Revelando que todavía no ha podido charlar con los jugadores, el dirigente comentó que luego del partido ante Chankas verá el tema: “Para mí Britos es uno de los mejores arqueros que han pasado por Universitario y es tricampeón. No es poca cosa y lo valoramos muchísimo”.

Sebastián Britos entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuál es el plan de Universitario para Sebastián Britos?

Sebastián Britos, figura clave en el tricampeonato de la Liga 1, expresó hace unos días su deseo de continuar en el club y aseguró que está feliz en el país. Sin embargo, la dirigencia no quiere apurarse. Según fuentes del club, Pedro Gallese llegaría en reemplazo del arquero uruguayo.

Las próximas semanas serán claves para definir el futuro del arquero crema. Britos quiere seguir, Universitario aún no lo decide y la conversación final dependerá de un análisis frío y detallado.

¿Cuánto dinero gana Sebastián Britos?

Sebastián Britos gana 15 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Sebastián Britos tiene contrato con Universitario?

Sebastián Britos tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025. Llegando al Perú en enero del 2024, la información indica que la dirigencia crema no le renovará el contrato al portero.

Datos claves

El administrador de Universitario, Franco Velazco, no tiene aún una propuesta formal para Sebastián Britos.

Universitario revisará las estadísticas y resultados finales de Britos antes de tomar una decisión.

El club espera la conversación con Britos y Jorge Fossati después del partido contra Chankas.

