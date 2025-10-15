Giro inesperado para Jesús Castillo: La increíble razón por la que no jugaría en el Sporting Cristal vs. Universitario

Todo el morbo posible se ha instalado en la previa del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal. Decidiéndose de manera oficial que por fin se jugará el próximo jueves 23 de octubre, el cuadro crema reclamó pues afrontará tres partidos en siete días, pero ahora podría sufrir una complicación más: la ausencia de Jesús Castillo.
Posicionándose como el sustituto ideal de Rodrigo Ureña, Jesús Castillo se colocó en el mediocampo de Universitario y rápidamente se ganó el puesto. Ahora, a días del partido ante Sporting Cristal, el morbo se ha instalado por su reciente pasado en El Rímac.
Por eso es que sorprende la información respecto a que Jesús Castillo no jugaría el partido entre Universitario vs. Sporting Cristal. Difundida la noticia, muchos piensan que es por la agencia que lo representa o una razón de intereses por su pasado en El Rímac, pero la duda se resolvió.
Sucede que Jesús Castillo tiene cuatro amarillas previo al partido ante Ayacucho de este lunes 20 de octubre. Esto quiere decir que si el volante recibe una amonestación más, se perderá el duelo ante Sporting Cristal el próximo jueves 23 de octubre y recién volvería para el partido ante ADT el domingo 26 de octubre.
¿Por qué Jesús Castillo no jugaría el Universitario vs. Sporting Cristal?
Jesús Castillo no jugaría el partido entre Universitario vs. Sporting Cristal por acumulación de amarillas. El volante tiene cuatro amarillas y si ve una más en el duelo de este lunes 20 de octubre ante Ayacucho, quedará suspendido por una fecha.
No hay que olvidar que Jesús Castillo se formó y debutó en Sporting Cristal. Siendo parte de las canteras del cuadro celeste, por sus buenos partidos se fue a Europa, luego volvió y ahí llamaron Universitario y Alianza Lima, pero Sporting Cristal nunca lo contactó.
Jesús Castillo festejando un gol con Universitario. (Foto: Liga 1)
¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?
El partido entre Universitario vs. Sporting Cristal se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8:00 PM en el estadio Nacional. Siguiendo el fixture oficial de la Liga 1, el partido es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
¿En qué canal ver en vivo Universitario vs. Sporting Cristal?
El partido entre Universitario vs. Sporting Cristal se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX. Además, también podrás disfrutar de la transmisión online para celular por la aplicación oficial de L1 MAX. Una opción más es seguir gratis el minuto a minuto de Bolavip Perú, donde tendrás los goles en HD y el resumen completo del partido.
