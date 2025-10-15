El suplente de Sporting Cristal que Alianza Lima pretende para la temporada 2026: “Puede ayudar bastante”

Todavía quedan algunas fechas importantes para definir el Torneo Clausura 2025, pero todo parece indicar que los equipos ya visualizan la próxima temporada. En cuanto a fichajes y salidas de los planteles, ahora es tendencia Alianza Lima ante una posibilidad de encontrar un defensor central que en la actualidad es suplente en Sporting Cristal y que durante las últimas fechas no sumó muchos minutos.

Estamos hablando de Rafael Lutiger, canterano de Sporting Cristal que podría mudarse a Alianza Lima pensando en la temporada 2026. De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo José Varela, hemos podido conocer que el zaguero central de 24 años posee una buena consideración en la directiva blanquiazul y que estarían interesados en contar con sus servicios.

“Rafael Lutiger culmina contrato con Sporting Cristal este año y es un jugador que puede jugar de central o lateral izquierdo. Tiene gol, muy buen juego aéreo, buena proyección, siempre está presto para poder ayudar a su equipo a conectar el gol. Es muy joven, tiene 24 años, ha jugado Copa Sudamericana, Libertadores, ha hecho goles y puede ayudar bastante a Alianza Lima”; informó José Varela durante la última transmisión en vivo a través de su canal oficial de ‘Youtube‘.

¿Por qué Rafael Lutiger no es titular para Paulo Autuori en Sporting Cristal?

Si bien cuando Paulo Autuori llegó a Sporting Cristal en el pasado mes de abril del 2025 la presencia de Rafael Lutiger empezó a ganar notoriedad y relevancia en el equipo titular, con el pasar de las jornadas de la Liga 1 empezó a perder terreno gracias a un Nicolás Pasquini que hasta el día de hoy se mantiene dentro de las planificaciones estelares del entrenador brasileño y que al parecer se quedará en dicha posición hasta el término de la temporada.

Fuente: Sporting Cristal

A pesar de la polifuncionalidad que representa Rafael Lutiger, ya que puede jugar de lateral izquierdo y de defensor central, parece que no tiene mucho espacio en la plantilla celeste, peor aún cuando su vínculo contractual está a punto de terminar y hasta el día de hoy no hay indicios ni informaciones concretas de que pueda darse una renovación. La directiva tampoco ha salido a aclarar el asunto, así que todo podría suceder en el futuro del zurdo.

Rafael Lutiger ya sabe lo que es quedar fuera de los planes de Sporting Cristal

A mediados del año 2024 y cuando no tenía minutos de competencia en un Sporting Cristal que era liderado técnicamente por el argentino Guillermo Farré, Rafael Lutiger fue cedido a préstamo a las filas de Sport Boys del Callao. En el equipo rosado llegó a ser titular y volvió al Rímac a inicios de la presente temporada para una especie de revancha. Veremos finalmente en qué termina esta situación y si es que el defensor termina jugando para Alianza Lima en 2026.

