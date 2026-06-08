Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula, son nombres que estarían cerca de llegar a Universitario. Esta es la decisión, al respecto de Héctor Cúper.

El mercado de pases de Universitario de Deportes ha dado un giro inesperado respecto a sus posibles fichajes estrellas. Cuando todo apuntaba a un doble e histórico refuerzo para el ataque crema, el director técnico ha puesto un freno estratégico.

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El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa Modo Fútbol que la idea inicial de la directiva merengue era incorporar juntos a Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz. Sin embargo, los planes cambiaron drásticamente en las últimas horas debido a la postura del entrenador argentino.

Postura de Héctor Cúper sobre Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula

El estratega de Universitario de Deportes ha tomado una decisión firme pensando en el equilibrio de su plantilla. Por un factor netamente de edad, Héctor Cúper determinará que solo llegue uno de los dos delanteros experimentados a la institución.

“La decisión pasará exclusivamente por Héctor Cúper, quien estaría analizando que, por un tema de edad, llegue uno u otro: Lapadula o Ruidíaz”, precisó Peralta en sus redes sociales.

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La prioridad del cuerpo técnico crema es asegurar el fichaje de un atacante experimentado, pero complementarlo con un perfil distinto. Cúper busca que el siguiente refuerzo en ofensiva sea un jugador considerablemente más joven y con características físicas diferentes.

¿Quién está más cerca de llegar a Universitario?

A pesar de la estricta condición del entrenador, las gestiones en la directiva estudiantil no se han detenido. En ese sentido, la balanza parece inclinarse a favor del actual delantero del Spezia de Italia.

Solo llegarían Gianluca Lapadula o Raúl Ruidíaz a Universitario. (Foto: X).

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Según la información compartida por el comunicador, las negociaciones por Gianluca Lapadula se encuentran en una etapa muy avanzada. El futuro de la delantera de Universitario depende ahora del visto bueno final del estratega para cerrar el acuerdo.

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