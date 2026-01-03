Javier Rabanal dio detalles sobre el fichaje de Iván Tapia y aclaró situación de Sekou Gassama en Universitario

Javier Rabanal ya llegó a Perú para comenzar la temporada 2026 al mando de Universitario de Deportes. Además, se pronunció sobre la posible llegada de Iván Tapia y explicó las razones por las que Sekou Gassama se sumará más adelante al cuadro ‘crema’.

Publicidad

Publicidad

“Teníamos ganas de llegar para ver bien las instalaciones y preparar todo para recibir a los chicos y empezar los entrenamientos”, fueron las primeras declaraciones del estratega español.

Posterior a ello, indicó que los primeros días de trabajo serán tranquilos, centrados en sesiones de fútbol entre jugadores. Además, adelantó que el plan es concretar algunos amistosos antes de lapresentación en la ‘Noche Crema’.

¿La ‘U’ fichará al hijo del ‘Chiqui’ Tapia?

Con respecto a los rumores sobre la posible llegada de Iván Tapia, Rabanal señaló que no dirá nombres, ya que eso podría dificultar cualquier negociación. Sin embargo, destacó que todos los refuerzos incorporados hasta ahora han sido acordados junto a Álvaro Barco.

Publicidad

Publicidad

“Como dije en rueda de prensa, no voy a hablar de nombres porque no es beneficioso para cerrar las operaciones. Lo que se ha traído todo es hablado con Álvaro Barco, refuerzos de las características que necesitábamos. Vamos a ver quién más va a venir, pero sin decir todavía quien llegará”, explicó.

Iván Tapia, hijo del ‘Chiqui’ Tapia (TNT Sports).

ver también Desde Ecuador revelan cuál es el factor que podría complicar el proyecto de Javier Rabanal al mando de Universitario

Rabanal respaldó a Sekou Gassama

De igual forma, el DT de 46 años se refirió a la incorporación tardía de Sekou Gassama, asegurando que no representa un problema ya que era algo que conocían de antemano.

Publicidad

Publicidad

Incluso mencionó que está de acuerdo con que se sume más adelante y que no hay prisa por verlo jugar, ya que el equipo cuenta con jugadores capaces de rendir de manera destacada en la ofensiva.

“Inconvenientes ninguno. Eso se sabía desde el principio. Era una de las posibilidades traerlo, aceptando que iba llegar un poco más tarde a la pretemporada porque tiene un problema familiar que resolver. No es algo que haya surgido ahora, sino que eso le impidió jugar los últimos seis meses. Por eso es que llegará un poco más tarde. Yo lo sabía, lo acepté, y no hay ningún problema con eso”, finalizó.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES