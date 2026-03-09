¿Piero Quispe vuelve a Universitario? Todo lo que se conoce ante la crisis con Javier Rabanal

La estrepitosa caída de Universitario de Deportes por 3-1 ante Los Chankas ha puesto en jaque el proyecto deportivo de Javier Rabanal. El equipo merengue no solo perdió los tres puntos en Andahuaylas, sino que dejó una imagen preocupante que ha encendido las alarmas en la nueva administración liderada por Franco Velazco Imparato.

Publicidad

Publicidad

¿Piero Quispe vuelve a Universitario?

En medio de este clima de incertidumbre, el nombre de Piero Quispe ha vuelto a surgir como la gran esperanza del hincha crema. La posibilidad de un retorno del volante nacional ilusiona a una tribuna que exige refuerzos de jerarquía para salvar el Torneo Apertura 2026.

Tweet placeholder

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta puso paños fríos a la situación durante su reporte en L1 MAX. Según el comunicador, el regreso de Quispe es hoy un rumor periodístico, ya que la “U” maneja un abanico de opciones más realistas para sumar antes del 15 de marzo.

Publicidad

Publicidad

La traba principal radica en el presente contractual del jugador, quien pertenece al Pumas UNAM y sigue cedido en el Sydney FC. Cortar su etapa en el fútbol de Australia antes de junio de 2026 representaría un costo económico que la gestión de Velazco Imparato prefiere evitar al parecer.

Piero Quispe hoy juega en el fútbol de Australia. (Foto: X).

Universitario buscará soluciones

El administrador provisional, quien sucedió a Jean Ferrari tras su partida a la FPF, ha mantenido una línea de prudencia financiera. Por ello, el club prioriza elementos nacionales que estén en condiciones de incorporarse de inmediato sin pagos excesivos por rescisión.

Publicidad

Publicidad

A pesar de la negativa inicial, la crisis de resultados podría obligar a la directiva a realizar un esfuerzo extraordinario en las próximas horas. El cierre del libro de pases está a la vuelta de la esquina y la falta de creación en el mediocampo de Rabanal es evidente.

ver también Los tres jugadores que suenan en Universitario para fichar después de perder contra Los Chankas

Otras opciones para Universitario

Mientras el caso de Quispe sigue en el aire, otros nombres como Adrián Ugarriza y Bryan Reyna aparecen como alternativas más viables. La intención de Franco Velazco es cerrar al menos un fichaje nacional que calme las aguas tras el golpe sufrido en Apurímac.

El futuro de Universitario se definirá en una semana frenética de negociaciones y decisiones administrativas. Con el equipo alejado de la punta, la administración de Velazco Imparato enfrenta su primer gran desafío para demostrar que el modelo exitoso de la “U” puede sostenerse sin su anterior líder.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe enfrentando al Corinthians por competencia CONMEBOL. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

DATOS CLAVES