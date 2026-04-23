La búsqueda de entrenador en Universitario sigue generando movimientos fuertes, incluso fuera del club. Mientras los hinchas pedían el regreso de Jorge Fossati, la directiva tomó otra decisión y optó por no avanzar con su nombre.

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Pese al respaldo popular, el estratega uruguayo no entró en los planes finales de la administración crema, que decidió apostar por otros perfiles en su lista de candidatos tras la salida de Javier Rabanal.

Pero el giro no queda ahí. Mientras en Ate analizaban opciones, Jorge Fossati tampoco se quedó esperando y avanzó por su cuenta en el mercado internacional.

Según informó el periodista Federico Buysan en DSports Uruguay, el DT Jorge Fossati está muy cerca de convertirse en técnico de Liverpool de Uruguay: “Hubo una reunión en las últimas horas. Hay acuerdo deportivo. Ahora solo falta el factor económico, que no debería ser un inconveniente. Todo está dado a que será un sí y la próxima semana asumiría el cargo.”, reveló el comunicador.

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Jorge Fossati cuando fue presentado como entrenador de Universitario. (Foto: Universitario)

Jorge Fossati tiene todo listo para ser entrenador de Liverpool de Uruguay

Con esta decisión, si Jorge Fossati firma con Liverpool de Uruguay, el técnico estaría regresando al fútbol de su país tras cuatro años, recordando que el último club que dirigió ahí fue Danubio en el 2021 al 2022.

Así, mientras Universitario sigue sin técnico definido, uno de los nombres más pedidos por la hinchada está a punto de tomar otro rumbo y todo indica que será lejos de Ate.

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Jorge Fossati con uno de los títulos que ganó con Universitario: la Liga 1 de Perú. (Foto: Universitario)

¿Quién será el nuevo entrenador de Universitario?

La idea de la dirigencia de Universitario es que Jorge Araujo sea el técnico interino hasta el partido ante Alianza Atlético de Sullana, que será este domingo 26 de abril y válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Cuántos años tiene Jorge Fossati?

Jorge Fossati tiene 73 años, es entrenador de fútbol, uruguayo y multicampeón en clubes de Uruguay, Ecuador, Paraguay, Qatar y Perú.

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Datos claves

Jorge Fossati negocia su incorporación como nuevo entrenador del Liverpool de Uruguay.

El técnico uruguayo regresaría a dirigir en su país tras cuatro años de ausencia.

La directiva de Universitario descartó el retorno de Fossati tras la salida de Javier Rabanal.