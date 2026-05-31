Edison Flores reconoció el mal semestre de Universitario e hizo énfasis en la posibilidad de refuerzos de cara al Torneo Clausura 2026. A continuación, los detalles.

Universitario de Deportes se despidió del Torneo Apertura 2026 con una victoria por 2-1 frente a Sport Huancayo en el Estadio Monumental. A pesar de liberarse de algunas críticas, todavía existe cierta incertidumbre sobre el nivel del equipo y en base a ello es que Edison Flores reconoció que efectivamente necesitan de muchos cambios. Dicho esto, también se refirió a la posibilidad de refuerzos.

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Pensando en el segundo semestre de la temporada 2026, hay dos jugadores que en estos momentos se encontrarían en el radar de Universitario de Deportes: Piero Quispe y Raúl Ruidíaz. El volante estuvo presente el día de ayer en las tribunas del Estadio Monumental e incluso habrían conversaciones con la directiva, mientras que el delantero mandó sutiles mensajes en redes sociales.

“Bueno, Piero creo que está de vacaciones ahora. No sé qué pasará con el futuro de él, pero sí, claramente. Dependerá de él. Siempre tenemos jugadores profesionales, jugadores como él y buenos jugadores. Sobre los fichajes, seguramente ya los dirá la dirigencia. Están evaluando varias cosas también para cambiar y poder mejorar en lo que viene y trabajar al máximo que es lo que necesitamos“; declaró Edison Flores en conversación con los medios locales.

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“Mala para nosotros (resumen del Apertura). Solamente queda hablar menos y trabajar más”



Edison Flores, jugador de Universitario



📹 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/O8Om3zqqP6 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 31, 2026

Es importante mencionar que Piero Quispe terminó su préstamo en Sydney FC de Australia y aún mantiene contrato con Pumas de México hasta diciembre de este año 2026. Por otro lado, Raúl Ruidíaz pertenece a Atlético Grau hasta finales del 2029, así que en este caso hablamos de un tema más complicado si es que realmente la directiva de Universitario de Deportes pretende negociar su regreso.

Los cambios que se avecinan en Universitario de cara al Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes necesita levantar en juego colectivo e individual pensando en el Torneo Clausura 2026 y por ello es que la directiva analiza la contratación de varios refuerzos. Durante la transmisión del partido frente a Sport Huancayo, fue el periodista Gustavo Peralta quien informó que la plantilla se potenciaría con el arribo de 2 jugadores nacionales y 2 extranjeros.

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Además, hay decisiones que tienen que ver con salidas del equipo. Martín Pérez Guedes se retiró del fútbol profesional y sin duda será una gran baja en la ‘U’, Paolo Reyna será prestado a Juan Pablo II y Sekou Gassama no continuaría en la institución a pesar de aún tener contrato. Eso sí, resta esperar la decisión final de Héctor Cúper junto a su comando técnico, pero de todas maneras se avecinan diversas novedades en el armado de equipo para el segundo semestre del 2026.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

2-1 venció Universitario a Sport Huancayo con declaraciones de Edison Flores sobre posibles refuerzos.

venció a con declaraciones de Edison Flores sobre posibles refuerzos. Diciembre de 2026 y finales de 2029 vencen los contratos de Piero Quispe y Raúl Ruidíaz , respectivamente.

y finales de 2029 vencen los contratos de y , respectivamente. Martín Pérez Guedes se retiró del fútbol profesional y causará baja en Universitario.