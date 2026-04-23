La victoria de Universitario ante Deportivo Garcilaso dejó más que tres puntos. También abrió espacio para que algunos jugadores se pronuncien sobre la reciente salida de Javier Rabanal.

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Uno de los que habló fue Jairo Concha, quien sorprendió al mostrarse visiblemente afectado por la partida del entrenador. Sus palabras contrastan con otras voces del plantel y dejan ver un vínculo cercano con el técnico español.

“La verdad que estoy muy dolido. El profesor Javier Rabanal es una gran persona y un gran entrenador. Lamento que las cosas no salieran bien”, expresó el volante, dejando claro que la salida del DT no le resultó indiferente.

Además, Jairo Concha reveló un detalle que añade peso a su testimonio: no pudo despedirse del entrenador. “Lamentablemente no nos hemos podido despedir del profesor Javier Rabanal. Le deseo lo mejor, es un gran entrenador, pero es parte del fútbol”, comentó.

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Jairo Concha festejando un gol con la camiseta de Universitario. (Foto: Liga 1)

Jairo Concha lamentó la salida de Javier Rabanal

En medio de versiones que apuntaban a una relación tensa entre el técnico y algunos jugadores, Jairo Concha fue claro al marcar su postura personal sobre ese tema: “En lo personal siempre me llevé bien con el profesor. Trataba de seguir sus indicaciones y darle lo mejor para el equipo”.

Así, mientras Universitario inicia una nueva etapa, las palabras de Jairo Concha reflejan que la salida del DT dejó distintas sensaciones dentro del vestuario crema.

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El técnico Javier Rabanal durante un entrenamiento con Universitario. (Foto: Liga 1)

Los números de Jairo Concha en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1

Jairo Concha lleva 2 goles y 4 asistencias tras 773 minutos en total luego de 9 partidos como titular. Además, tiene un promedio general de 7.59 por parte de la página Sofascore.

¿Hasta cuándo Jairo Concha tiene contrato con Universitario?

Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, tras ser fichado en enero del 2024.

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Datos claves

Jairo Concha lamentó públicamente la salida del entrenador español Javier Rabanal.

El volante de Universitario no pudo despedirse personalmente del técnico tras su destitución.

Jairo Concha afirmó mantener una relación positiva con Rabanal pese a los resultados.