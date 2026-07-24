Quién es el árbitro del partido Universitario vs. Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Edwin Ordóñez será el juez principal del duelo entre Universitario vs. Cusco FC que se jugará en el Estadio Monumental. Conoce más sobre su formación y presente en la Liga 1.

La fecha 2 del Torneo Clausura 2026 sigue su curso el día y nos regala un partidazo en Lima. Universitario de Deportes recibe a Cusco FC en un Estadio Monumental que promete lucir un marco espectacular. Para un encuentro donde los puntos valen oro en este inicio del campeonato, desde CONAR designaron a un árbitro con roce internacional y mucha experiencia: Edwin Ordóñez.

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Así es. Edwin Ordóñez, el juez tacneño de 36 años de edad, será el encargado de impartir justicia en este vibrante choque a disputarse esta noche en el Estadio Monumental. Por ello es que a continuación podrás conocer más detalles sobre su perfil, su visión sobre el VAR y su recorrido internacional avalado por la FIFA.

Fuente: Conmebol.

Un árbitro de élite: la recategorización FIFA hacia Edwin Ordóñez

Nacido en la heroica y reconocida hermosa ciudad de Tacna, Edwin Ordóñez no es un novato en estas circunstancias. De hecho, recientemente se pudo conocer que logró su ‘recategorización’ como árbitro FIFA, un estatus que mantiene ininterrumpidamente desde el año 2020 y que en la actualidad lo coloca como uno de los principales árbitros en toda la competencia del fútbol peruano.

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Lejos de ser un trámite automático, el juez explicó recientemente que revalidar esta codiciada insignia internacional exige superar rigurosas pruebas físicas, técnicas y evaluaciones de campo. Este gafete no solo lo consolida en Liga 1, sino que lo habilita para pitar en los certámenes más importantes de la CONMEBOL, como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y torneos juveniles.

La contundente relación de Edwin Ordóñez con el VAR: “Le da justicia al fútbol”

En tiempos donde la tecnología está en el ojo de la tormenta fecha a fecha a nivel mundial, Edwin Ordóñez se postula como una voz autorizada y contundente sobre distintos aspectos. Forma parte de la primera promoción de árbitros peruanos certificados para el uso del videoarbitraje (VAR) desde hace tres años, lo que le permite alternar entre el césped y la cabina durante los partidos.

Para el tacneño de 36 años, la implementación de esta herramienta ha sido un “proceso bonito de aprendizaje”. Aunque es consciente de que el factor humano puede fallar (como en el polémico trazado de líneas o errores de apreciación), el árbitro es un firme defensor del sistema, asegurando que, al final del día, la tecnología llegó para brindarle una verdadera justicia al deporte rey.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Rodaje continental y el sueño mundialista de Edwin Ordóñez

El 2025 fue un año de mucho crecimiento para Edwin Ordóñez fuera de nuestras fronteras. Acumuló un total 12 partidos bajo la aprobación de la CONMEBOL (repartiéndose entre la cancha y el monitor). Uno de sus retos más destacados fue su labor en el VAR durante los exigentes cuartos de final de la Copa Sudamericana disputados en la altura de Bolivia.

Con seis años de experiencia internacional, el árbitro de 36 años pretende consolidarse como el mejor del país, dejar en alto a su natal Tacna y, por qué no, llegar a una Copa del Mundo. Si bien es consciente de que actualmente es su colega Kevin Ortega quien está mejor posicionado a nivel internacional, sabe que su carrera es un proceso de aprendizaje constante hacia ese gran sueño.

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Con Edwin Ordóñez: todos los detalles del Universitario vs. Cusco FC y la terna arbitral

Para el encuentro de hoy viernes 24 de julio por la noche en el Estadio Monumental ubicado en el distrito de Ate, el árbitro nacional Edwin Ordóñez estará respaldado por el siguiente equipo de profesionales:

Árbitro principal | Edwin Ordóñez

Asistente 1 | Leonar Soto

Asistente 2 | Francisco Ziani

Cuarto árbitro | Jhonathan Chirinos

VAR | Pablo López

Ficha oficial del partido

Encuentro | Universitario de Deportes vs. Cusco FC

Competencia | Fecha 2 – Torneo Clausura 2026

Día | Viernes 24 de julio de 2026

Hora | 20:30 (hora peruana)

Escenario | Estadio Monumental (Lima)

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DATOS CLAVES