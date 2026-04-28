La derrota de Universitario ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 no solo dejó preocupación por lo deportivo, sino también abrió un debate más profundo sobre la estructura del club.

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En ese contexto, José Carvallo, hoy panelista de L1 MAX y referente histórico crema, lanzó una crítica directa que apunta a un problema de fondo en la institución.

“Hay un tema que quiero tocar, y lo dije cuando la ‘U’ fue tricampeón como crítica, es el tema de las divisiones menores. Hoy los chicos no te van a salvar el momento, pero también un par de jóvenes te pueden refrescar un equipo”, comentó en el programa.

El exportero dejó en claro que, más allá del presente del primer equipo, el club no viene generando recambio desde sus canteras, algo que considera preocupante en el mediano y largo plazo.

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Así anunció Universitario su derrota ante Alianza Atlético en el estadio Monumental y por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Universitario)

Desde Piero Quispe Universitario no promueve canteranos al primer equipo

Como ejemplo concreto, José Carvallo recordó que el último futbolista consolidado desde las divisiones menores fue Piero Quispe en el año 2021.

“Después de Piero Quispe, Universitario no sacó ni un solo jugador de las canteras y eso es algo rarísimo. Es algo que se tiene que realizar, pues no es posible que no salga ni uno”, sentenció, encendiendo la alarma sobre el trabajo formativo en Universitario.

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Piero Quispe fue elegido el mejor jugador de la Liga 1 2023. (Foto: Universitario)

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El próximo partido de Universitario será este miércoles 29 de abril ante Nacional de Uruguay en el estadio Monumental y por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores.

¿Cuántos extranjeros tiene Universitario?

Para la temporada 2026, Universitario tiene inscritos de manera oficial a siete jugadores extranjeros: Sekou Gassama, Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli, Miguel Silveira, José Carabalí, Caín Fara y Williams Riveros.

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Datos claves

Alianza Atlético derrotó a Universitario en el Estadio Monumental por la fecha 12.

José Carvallo criticó la falta de futbolistas promocionados desde las divisiones menores del club.

Piero Quispe fue el último canterano consolidado de Universitario en el año 2021.