La condición especial para que Jorge Fossati regresa a Universitario y salve el tetracampeonato

La crisis en Universitario de Deportes ha llegado a un punto de no retorno tras la salida de Javier Rabanal. En este escenario, el nombre de Jorge Fossati surge como la única esperanza para rescatar el objetivo del tetracampeonato en 2026.

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Sin embargo, el retorno del estratega uruguayo no es una simple cuestión de contrato, sino de reestructuración interna. El periodista Gustavo Peralta soltó una bomba informativa en la reciente emisión de Hablemos de MAX que define el futuro crema.

El factor Álvaro Barco en la negociación

El principal obstáculo para el regreso del “Nonno” tiene nombre y apellido dentro de la actual estructura deportiva. Según precisó Peralta: “A Jorge Fossati le encantaría volver a la U. La relación de Fossati con Barco es muy difícil”.

Esta declaración pone en evidencia que el técnico charrúa prioriza un entorno de trabajo armónico antes que cualquier propuesta económica. La tensión entre el entrenador y el director deportivo es el nudo que la administración debe desatar con urgencia.

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La gestión de Franco Velazco como clave del éxito

La responsabilidad de concretar el fichaje recae exclusivamente sobre los hombros de Franco Velazco, administrador temporal del club. Su capacidad de mediación será el motor que permita el retorno del técnico más exitoso de las últimas temporadas.

Sobre esta posibilidad, Peralta fue enfático al señalar el camino que tomaría la dirigencia: “Creería que con Velazco sí podrían limar las asperezas”. El administrador buscaría un trato directo con el uruguayo para garantizarle autonomía en sus decisiones deportivas.

Jorge Fossati podría volver a Universitario. (Foto: X).

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Un cierre de filas por el Tetracampeonato

Con la salida confirmada de Rabanal, el tiempo juega en contra de la institución merengue. La hinchada exige un cambio de timón inmediato que devuelva la jerarquía perdida en el torneo local y la Copa Libertadores.

Si Velazco logra neutralizar el conflicto entre el comando técnico y la dirección deportiva, el regreso de Fossati será una realidad. El futuro de la “U” depende hoy de una gestión política que priorice el éxito deportivo sobre las diferencias personales.

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