Universitario quiso a otro entrenador antes de despedir a Javier Rabanal y elegir a Héctor Cúper

Antes de cerrar a Cúper, el club 'crema' tenía a Álvarez como principal opción para reemplazar al estratega español.

Universitario de Deportes atraviesa un momento de cambios importantes en su estructura deportiva tras la salida de Javier Rabanal de la dirección técnica. Sin embargo, antes de tomar la decisión de apostar por Héctor Cúper como nuevo entrenador, en tienda ‘crema’ manejaron otra opción que generaba gran consenso dentro del club.

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Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de MAX’, la dirigencia de la ‘U’ tenía en carpeta a otro estratega que incluso era el principal candidato si se concretaba un resultado adverso frente a Los Chankas en Andahuaylas.

Gustavo Álvarez era la primera opción de Universitario

Durante su participación en el espacio deportivo, Peralta explicó que Universitario evaluaba seriamente la posibilidad de cambiar de entrenador si el equipo no lograba un resultado positivo en su visita a Andahuaylas.

“Perder ante Los Chankas en Andahuaylas y si hacían eso, fichaban en ese momento a Gustavo Álvarez, que estaba libre y ahora está en San Lorenzo, porque era la opción que más gustaba”, señaló el periodista.

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🎙️ @Gustavo_p4: "En la U consideraron que fue un error no sacar a Rabanal después de perder contra Chankas. Si hacían eso, iban a fichar a Gustavo Álvarez que ahora está en San Lorenzo".#HablemosDeMAX #universitario



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De esta manera, quedó en evidencia que el técnico argentino Gustavo Álvarez estuvo muy cerca de asumir el mando del cuadro ‘merengue’ antes de que finalmente se optara por la llegada de Héctor Cúper.

Jorge Araujo asumió como interino antes de la llegada de Héctor Cúper

Tras la salida de Javier Rabanal, Universitario decidió que Jorge Araujo tome el mando del primer equipo de manera interina mientras se definía al nuevo entrenador. El estratega asumió la conducción del plantel en compromisos tanto de la Liga 1 como de la Copa Libertadores, en un momento clave de la temporada.

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Durante ese periodo, la dirigencia continuó evaluando opciones para el banquillo ‘merengue’, y aunque Gustavo Álvarez era uno de los nombres que más convencía internamente, finalmente no se concretó su llegada.

Con el paso de los días, la administración terminó inclinándose por Héctor Cúper, un entrenador con amplia experiencia internacional y recorrido en clubes de gran exigencia. Su arribo representa una apuesta importante para pelear el Torneo Clausura y mantener viva la ilusión en el plano internacional.

DATOS CLAVES

Héctor Cúper fue elegido como nuevo entrenador de Universitario tras la salida de Javier Rabanal.

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Gustavo Álvarez era el candidato principal de la dirigencia antes de fichar por el San Lorenzo.