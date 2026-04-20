La fortuna que deberá pagarle Universitario a Javier Rabanal por despedirlo tras malos resultados

El clima en Ate es de incertidumbre tras confirmarse que Javier Rabanal no continuará al mando de Universitario de Deportes. La decisión, gatillada por los resultados negativos ante Coquimbo Unido y FBC Melgar, tiene un trasfondo económico que podría sacudir las finanzas cremas.

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El abogado experto en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, advirtió en sus redes sociales que este movimiento activa protocolos estrictos de la FIFA. Al no existir una “justa causa” legal, el club entra en una zona de riesgo indemnizatorio muy alta.

El blindaje de la FIFA y el TAS

Según Bee Sellares, el criterio del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) es tajante: el bajo rendimiento deportivo jamás justifica un despido sin pago. Para el derecho internacional, perder partidos es parte del juego y no un incumplimiento de contrato por parte del entrenador.

Universitario despedirá a Javier Rabanal por este resultado. (Foto: X).

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Esto obliga a la dirigencia de Universitario a evaluar los meses restantes del vínculo. Si el contrato no cuenta con una cláusula de salida por objetivos, la institución deberá liquidar el salario íntegro hasta la fecha de finalización pactada originalmente.

Los números detrás de la salida

Tomando como referencia los 30,000 dólares que el español percibía anteriormente en Independiente del Valle, la cifra es considerable. En moneda nacional, estamos hablando de un flujo mensual de 112,500 soles, una suma que compite con los presupuestos más altos de la Liga 1.

Si proyectamos una indemnización por el resto del año, el monto total podría superar fácilmente el millón de soles. Esta cifra es un contraste doloroso frente a la gestión anterior, donde el presupuesto se enfocaba en la renovación de un técnico exitoso como Jorge Fossati.

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Consecuencias para el presupuesto 2026

Este desembolso no planificado limita la capacidad del club para fichar refuerzos en el mercado de pases de mitad de año. El flujo de caja que debería potenciar al plantel ahora se destinará a cubrir la salida de un comando técnico que no cumplió los objetivos.

Además, el club debe considerar la “mitigación de daños”; si Rabanal consigue equipo pronto, la deuda podría reducirse, pero es un proceso legal largo. Por ahora, la “U” asume el costo de una apuesta deportiva que terminó antes de lo esperado en este 2026.

Javier Rabanal junto a todo su grupo de trabajo. (Foto: X).

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