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Tras perder ante Coquimbo Unido, Universitario suma un nuevo lesionado

Universitario está en crisis tras caer ante Coquimbo Unido y ahora todo se puso más complicado por una nueva lesión.

Jairo Concha en el partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido.
© Getty Images.Jairo Concha en el partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido.

La caída ante Coquimbo Unido no fue el único golpe para Universitario. Si bien el club perdió por la fecha 2 de la Copa Libertadores, no hay tiempo para lamentos ya que tiene un nuevo partido esta misma semana. En ese sentido, una noticia cayó mal al saber que un jugador se lesionó.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, el defensor Matías Di Benedetto no estará disponible para el partido del fin de semana y será sometido a una resonancia para determinar la gravedad de la lesión sufrida en el duelo por la Copa Libertadores.

El panorama no es alentador. Existe una alta probabilidad de que se trate de un desgarro, lo que lo dejaría fuera varias semanas. En el mejor de los casos —una distensión— igual quedaría descartado para el choque de este domingo ante FBC Melgar.

La posible baja de Matías Di Benedetto golpea directamente la estructura defensiva, en un momento donde el calendario exige respuestas inmediatas tanto a nivel local como internacional.

Universitario tiene una baja: Matías Di Benedetto se lesionó

Y no es un caso aislado. Universitario ya arrastraba ausencias importantes, por lo que este nuevo problema profundiza una racha negativa que combina resultados adversos con complicaciones físicas en el plantel.

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Así, el equipo entra en zona crítica. Porque cuando los resultados no acompañan y las lesiones se acumulan, la exigencia ya no es solo futbolística, es mental. Ahora, sumado a Matías Di Benedetto, también estarán lesionados Lisandro Alzugaray y Martín Pérez Guedes.

Matías Di Benedetto jugando con Universitario. (Foto: Universitario)

Matías Di Benedetto jugando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuántos años tiene Matías Di Benedetto?

Matías Di Benedetto tiene 33 años, juega de defensa y actualmente defiende la camiseta de Universitario.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El próximo partido de Universitario es este domingo 19 de abril ante FBC Melgar desde las 5:15 PM en el estadio de la UNSA – Arequipa y válido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

  • El defensa Matías Di Benedetto sufrió una lesión ante Coquimbo Unido y será sometido a resonancia.
  • Matías Di Benedetto, Lisandro Alzugaray y Martín Pérez Guedes figuran actualmente como bajas por lesión.
  • Universitario enfrentará este domingo a FBC Melgar sin Di Benedetto por la liga local.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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