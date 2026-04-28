Ganó Tolima y así quedó la tabla de posiciones del grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima hizo el trabajo y venció sin atenuantes a Coquimbo Unido por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este resultado influye en las obligaciones que tiene Universitario de Deportes para seguir peleando por la clasificación a octavos de final. Por lo pronto, con el resultado ya conocido en Ibagué, la ‘U’ tiene que sumar de a tres puntos ante Nacional en el Monumental de Ate.

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Los goles de Sebastián Guzmán (de penal), Luis Sandoval y Jersson González le dieron el triunfo a Tolima en Ibagué para salir de la última posición y dejar en ese lugar a Universitario. Coquimbo Unido tuvo la oportunidad de ser líder del grupo si sacaba un buen resultado.

Para el conjunto colombiano es un resultado que le permite olvidar el empate sin goles en el debut ante la ‘U’ y la derrota 3-1 ante Nacional en la jornada pasada. En tanto, los chilenos venían de superar al conjunto ‘crema’ en el Coloso de Ate por 2-0 y, anteriormente, había igualado 1-1 ante el ‘Tricolor’.

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La tercera fecha del grupo B se completará este miércoles con el partido de Universitario ante Nacional. Será un duelo en donde la ‘U’ buscará un triunfo para poner todo igual en el grupo, mientras que el conjunto uruguayo tiene la chance de alejarse en el primer lugar.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 tras el 3-0 de Tolima a Coquimbo

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Nacional 4 2 1 1 0 +2 2 Deportes Tolima 4 3 1 1 1 +1 3 Coquimbo Unido 4 3 1 1 1 -1 4 Universitario de Deportes 1 2 0 1 1 -2

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Resultados de la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026

Martes 28 de abril: Deportes Tolima 3-0 Coquimbo Unido | Ibagué | Goles de Sebastián Guzmán (de penal), Luis Sandoval y Jersson González.

| Ibagué | Goles de Sebastián Guzmán (de penal), Luis Sandoval y Jersson González. Miércoles 29 de abril: Universitario de Deportes vs. Nacional | Estadio Monumental U Marathon | 21:00 horas*.

*Horario de Lima, Perú.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario de Deportes vs. Nacional?

El partido entre Universitario y Nacional se juega este miércoles 29 de abril desde las 21:00 horas local en el Estadio Monumental U Marathon por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. La transmisión del partido corre por cuenta de ESPN (Colombia) para Perú y Uruguay en TV y de la plataforma Disney+ Premium.

Datos claves

Deportes Tolima venció 3-0 a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.

venció 3-0 a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. Sebastián Guzmán, Luis Sandoval y Jersson González anotaron los goles del triunfo en Ibagué.

anotaron los goles del triunfo en Ibagué. Universitario de Deportes jugará ante Nacional el miércoles 29 de abril a las 21:00.