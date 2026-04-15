Javier Rabanal perdió la paciencia y sepultó a los jugadores de Universitario tras perder con Coquimbo Unido

La derrota de Universitario ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores dejó una de las conferencias de prensa más tensas de la temporada. Javier Rabanal, técnico crema, no se guardó nada y lanzó dardos directos contra el rendimiento de sus dirigidos.

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El estratega fue tajante al cuestionar la falta de ejecución táctica en el campo chileno. Para Rabanal, las instrucciones que imparte son sumamente simples para un futbolista de alto rendimiento en el contexto internacional.

“No se les pide construir un cohete para ir a la luna”

Una de las frases más potentes del entrenador fue la comparación entre su sistema y la ingeniería espacial. “No se les está pidiendo que construyan un cohete para ir a la luna, se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre”, sentenció el DT.

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Rabanal defendió a capa y espada su esquema de 3-5-2, asegurando que los jugadores entienden perfectamente la idea. El técnico manifestó su desconcierto, ya que en los entrenamientos diarios el equipo sí logra plasmar el funcionamiento deseado.

El dardo de Rabanal: “Gritar en el banquillo es un engaña bobos”

El técnico de Universitario también arremetió contra la imagen del entrenador efusivo en la línea de banda. “A mí me pareció siempre un engaña bobos pensar que un jugador te está escuchando cuando hay 60 mil personas”, disparó con ironía.

Para el estratega merengue, gesticular demasiado durante los 90 minutos es una actitud de “vende humo”. Rabanal prefiere que el trabajo se consolide antes del pitazo inicial, aunque reconoció con amargura que ante Coquimbo el partido fue “bastante malo”.

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Diferencias en el plantel tras el “triplete”

Otro punto clave fue la mención a los futbolistas que se han sumado recientemente al proyecto. Rabanal recordó que “hay jugadores que no estaban en el triplete”, marcando una distancia entre la base ganadora y los nuevos refuerzos.

A pesar de las críticas, el técnico aseguró que no percibe que el mensaje haya dejado de llegar al grupo. El desafío ahora será recuperar la solidez defensiva de los cuatro juegos previos para evitar una eliminación prematura en la Copa Libertadores.

Javier Rabanal llegó esta temporada a Universitario. (Foto: X).

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